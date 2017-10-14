''Лиепая/Оптибет'' разгромила ''Земгале/LLU''

В субботу в очередной встрече чемпионата Латвии по хоккею игроки "Лиепая/Оптибет" на своей площадке принимали гостей из Земгаде - команду "Земгале/ЛЛУ".
Победу с разгромным счетом праздновали лиепайчане - 8:1.
Суббота, 14. октября+15°C
Ключевые слова hokejs | liepāja/optibet | хоккей | спорт
В субботу в очередной встрече чемпионата Латвии по хоккею игроки "Лиепая/Оптибет" на своей площадке принимали гостей из Земгаде - команду "Земгале/ЛЛУ".
Победу с разгромным счетом праздновали лиепайчане - 8:1.
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