Лидером хоккейной лиги Оптибет стала команда "Лиепая/Оптибет", которая в субботу на своей площадке принимала команду "Земгале/ЛЛУ" и одержала победу со счетом 7:5.
"Лиепая/Оптибет" вырвалась в лидеры
21.10.2017
Ключевые слова hokejs | liepāja/optibet | хоккей | Лиепая/Оптибет
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