"Лиепая" разгромила "Мого"

Ключевые слова hk liepāja | hokejs | Лиепая/Оптибет | хоккей

Прекрасно проведенным первым и третьим периодом ХК "Лиепая/Оптибет" на своей площадке одержала убедительную победу со счетом 9:5 над ХК "Мого". В первом домашнем матче нового сезона хоккейной лиги в пользу "Оптибет" Мартиньш Оскар Фрейманис завоевал 4 очка результативности, а Роман Неклюдов отметился тремя голами.

"Лиепая/Оптибет" – "Мого" 9:5 (3:0, 1:3, 5:2).

Голы: 8:59 Неклюдов (Миезис, Демитерс) – 1:0, 11:24 Неклюдов (Хомяков, Фрейманис) – 2:0, 16:01 Неклюдов (Демитерс, Миезис) – 3:0 (в меньш.), 24:09 Буллитис (Цинк) – 3:1 (в меньш.), 25:32 Мамчиц (Фрейманис, Забис) – 4:1, 30:09 Цинк (М.Липсбергс, Озолиньш) – 4:2, 36:23 Зиеминьш (Цинк, Желудовский) – 4:3, 43:14 Озолиньш (Фрейманис, Забис) – 5:3 (в больш.), 46:18 Забис (Дилевка, Макаров) – 6:3, 50:01 Фрейманис – 7:3, 52:20 Фрейманис (Мамчиц, Миезис) – 8:3, 52:40 Зиеминьш (Широков, Мамонов) – 8:4, 56:23 Хомяков – 9:4 (в меньш.), 57:40 Бегов (Логин, Цинк) 9:5 (в меньш.).

Броски: 37 (12+11+14) – 32 (8+11+13).

Штрафные минуты: 10 (2+6+2) – 18 (8+8+2).

Вратари: Мажис – Анчс (с 20.00 Казанов).

Лучшие игроки: Мажис – Зиеминьш.

Лиепайские хоккеисты уверено провели ли первый период. Защита хозяев была на высоком уровне, сдерживая замыслы о нападении игроков "Мого" уже в средней зоне площадки. Этот период в свой актив записал Роман Неклюдов. Нечасто случается увидеть то, что хоккеист за 20 минут забивает три гола. В целом команда "Лиепая/Оптибет" продемонстрировала дисциплинированный хоккей, так как наши в первом отрезке матча заработали только одно удаление.

После первого периода тренерский корпус команды гостей произвел замену вратаря. И Ренар Казанов вышел на площадку вместо Хенрия Анчса. "Мого" второй период начал забитым при численном меньшинстве голом, а "оптибетцы" быстро наверстали перевес в три года. В середине матча защита лиепайчан на какой-то момент утратила бдительность, и грубые ошибки наших в своей зоне дважды использовали хоккеисты "Мого", сократив разрыв в счете до минимума.

Ожидавшееся в третьем периоде наступление рижан не последовало. Лиепайчане не собирались сидеть в защите, они успешно искали счастье у ворот противников. После забитого Карлисом Озолиньшем года в численном большинстве хоккеисты "Лиепая/Оптибет" уже не останавливались. В последовавшие 10 минут лиепайские игроки забили еще четыре шайбы.

Следующий матч "Лиепая/Оптибет" проведет 20 сентября на выезде против команды "Курбадс".