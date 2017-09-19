Чтобы обеспечить удобное пользование порталом и улучшить функциональность, мы используем файлы cookie. Продолжив смотреть эту страницу, Вы соглашаетесь на сохранение файлов cookies в памяти вашего электронного устройства. Продолжить Больше информации

Вторник, 19. сентября

+15°C
Ветер: R 9.5 м/с
Laika ziņas Liepājā

Именины: Muntis, Verners

"Лиепая" разгромила "Мого"

Ключевые слова hk liepāja | hokejs | Лиепая/Оптибет | хоккей

Прекрасно проведенным первым и третьим периодом ХК "Лиепая/Оптибет" на своей площадке одержала убедительную победу со счетом 9:5 над ХК "Мого". В первом домашнем матче нового сезона хоккейной лиги в пользу "Оптибет" Мартиньш Оскар Фрейманис завоевал 4 очка результативности, а Роман Неклюдов отметился тремя голами.

"Лиепая/Оптибет" – "Мого" 9:5 (3:0, 1:3, 5:2).

Голы: 8:59 Неклюдов (Миезис, Демитерс) – 1:0, 11:24 Неклюдов (Хомяков, Фрейманис) – 2:0, 16:01 Неклюдов (Демитерс, Миезис) – 3:0 (в меньш.), 24:09 Буллитис (Цинк) – 3:1 (в меньш.), 25:32 Мамчиц (Фрейманис, Забис) – 4:1, 30:09 Цинк (М.Липсбергс, Озолиньш) – 4:2, 36:23 Зиеминьш (Цинк, Желудовский) – 4:3, 43:14 Озолиньш (Фрейманис, Забис) – 5:3 (в больш.), 46:18 Забис (Дилевка, Макаров) – 6:3, 50:01 Фрейманис – 7:3, 52:20 Фрейманис (Мамчиц, Миезис) – 8:3, 52:40 Зиеминьш (Широков, Мамонов) – 8:4, 56:23 Хомяков – 9:4 (в меньш.), 57:40 Бегов (Логин, Цинк) 9:5 (в меньш.).

Броски: 37 (12+11+14) – 32 (8+11+13).

Штрафные минуты: 10 (2+6+2) – 18 (8+8+2).

Вратари: Мажис – Анчс (с 20.00 Казанов).

Лучшие игроки: Мажис – Зиеминьш.

Лиепайские хоккеисты уверено провели ли первый период. Защита хозяев была на высоком уровне, сдерживая замыслы о нападении игроков "Мого" уже в средней зоне площадки. Этот период в свой актив записал Роман Неклюдов. Нечасто случается увидеть то, что хоккеист за 20 минут забивает три гола. В целом команда "Лиепая/Оптибет" продемонстрировала дисциплинированный хоккей, так как наши в первом отрезке матча заработали только одно удаление.

После первого периода тренерский корпус команды гостей произвел замену вратаря. И Ренар Казанов вышел на площадку вместо Хенрия Анчса. "Мого" второй период начал забитым при численном меньшинстве голом, а "оптибетцы" быстро наверстали перевес в три года. В середине матча защита лиепайчан на какой-то момент утратила бдительность, и грубые ошибки наших в своей зоне дважды использовали хоккеисты "Мого", сократив разрыв в счете до минимума.

Ожидавшееся в третьем периоде наступление рижан не последовало. Лиепайчане не собирались сидеть в защите, они успешно искали счастье у ворот противников. После забитого Карлисом Озолиньшем года в численном большинстве хоккеисты "Лиепая/Оптибет" уже не останавливались. В последовавшие 10 минут лиепайские игроки забили еще четыре шайбы.

Следующий матч "Лиепая/Оптибет" проведет 20 сентября на выезде против команды "Курбадс".

  • Комментарии (0)
  • 0
  • 0
  • 0
+ просмотреть все Осталось символов: 500

Добавить комментарий

Портал liepajniekiem.lv не несет ответственности за добавленные к статьям комментарии. Призываем соблюдать толерантность, рамки приличия и обходиться без грубости.

На портале запрещено размещать:
- Неэтичные, грубые комментарии, комментарии, которые предоставляют лживую информацию,
- Комментарии, которые противоречат законодательству ЛР,
- Комментарии, расистского характера и разжигающие этническую нетерпимость,
-Информацию коммерческого характера или любого рода рекламу и агитацию.

В случае несоблюдения правил, liepajniekiem.lv имеет право удалять комментарии, закрывать доступ к комментариям и сообщать правоохранительным органам.

Внимание!!!
Чтобы снизить возможности на портале манипулировать мнением и настроением комментаторов, комментарии, авторы которых участвуют в дискуссиях под разными никами, будут выделены серым цветом. Так как этот процесс технический, то возможны ситуации, при которых окрашенные комментарии могут быть не от одного автора, или же неокрашенные комментарии могло писать одно и то же лицо.

+ просмотреть все

Галереи

Saistītās ziņas

Pamanīji neatbilstošu saturu? Būsim pateicīgi, ka par to informēsi mūs!