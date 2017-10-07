В субботу в матче Латвийской баскетбольной лиги игроки "Бетсейф/Лиепая" на своей площадке принимали команду "Валмиера". Победу в концовке встречи вырвали хозяева площадки со счетом 83:81.
Лиепая в концовке одолела Валмиеру
07.10.2017
Ключевые слова lbl | Betsafe/Liepāja | лбл | лиепая/триобет
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Лиепая в концовке одолела Валмиеру
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