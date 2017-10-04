Лиепайские "львы" рычали громче

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ХК "Лиепая/Оптибет" в матче хоккейной лиги "Оптибет" на своей площадке уверенно со счетом 9:2 (1:0, 4:0, 4:2) разгромила ХШ "Рига". В составе лиепайчан четыре игрока отметились тремя очками результативности.

"Лиепая/Оптибет" – "Рига" 9:2 (1:0, 4:0, 4:2).

Рига. 4 октября.

Судьи: А.Кудряшов, К.Купчус, Р.Ючерс, Н.Сильчонок.

Голы: 11:09 Елисеев (Озолиньш, Фрейманис) – 1:0, 22:51 Миезис (Фрейс, Неклюдов) – 2:0, 24:12 Штелмахерс (Жучков, Новиков) – 3:0, 30:56 Баярунс (Фрейбергс) – 4:0, 38:14 Дилевка (Баярунс, Фрейманис) – 5:0 (в большинстве), 40:41 Батня (Озолиньш, Елисеев) – 6:0, 41:28 Хомяков (Баярунс, Фрейбергс) – 7:0 (в большинстве), 45:19 Трасун (Бишкин) – 7:1, 47:49 Озолиньш – 8:1, 49:21 Панкевич (Конишев, Кактабулис) – 8:2 (в меньшинстве), 56:54 Мамчиц (Елисеев, Фрейманис) – 9:2 (в большинстве).

Броски: 50 (15+19+16) – 30 (9+9+12).

Штрафные минуты: 28 (6+6+16) – 10 (2+4+4).

Вратари: Мажис – Норвайш (с 40:00 – Зариньш).

Первый опасный момент в этом матче создали гости, но вратарь лиепайчан Наурис Мажис на 2-й минуте точно нейтрализовал выход один на один. Но в продолжение первого периода заметный территориальный перевес принадлежал хозяевам площадки. Лиепайские хоккеисты доставляли много хлопот рижскому вратарю Рихарду Норвайшу, но лишь один раз наши смогли результативно завершить свои многочисленные атаки. В завершение первого периода гости дважды получили возможность играть в большинстве, однако наши уверенно защищались и были более близки к взятию ворот, чем рижские "львы".

Во втором периоде матча наши полностью реализовали свой потенциал. Четыре заброшенных шайбы и совершенно беззубая игра со стороны рижан. Лиепайчане играли широко, демонстрируя быстрый и комбинационный хоккей. После сыгранных 40 минут тренер команды гостей Игорь Смирнов решил заменить своего вратаря Норвайша и предоставил возможность Александру Зариньшу.

В завершающем периоде матча наши еще раз отметились четырьмя заброшенными шайбами, но в игре наших стали появляться мелкие оплошности. Не всегда лиепайские хоккеисты сумели проследить за быстрыми контратаками соперников, в результате чего не удалось Наурису Мажису сыграть "всухую" третий матч подряд. В концовке матча лиепайчане предоставили возможность соперникам сыграть в большом превосходстве, но наши подтвердили то, что в этом сезоне игра в численном меньшинстве отработана на высоком уровне.

В целом в этом матче тремя очками результативности отличились Мартиньш Оскар Фрейманис, Лаурис Баярунс, Карлис Озолиньш и Николай Елисеев.

Свой следующий матч "Лиепая/Оптибет" проведет уже в эту субботу, когда 7 октября на своей площадке встретится с "МОГО".

КОММЕНТАРИЙ

Главный тренер ХШ "Рига" ИГОРЬ СМИРНОВ:

– В сегодняшнем матче у нас не хватало нескольких ведущих игроков, поэтому перед матчем мы столкнулись с некоторыми трудностями в укомплектовании команды. Сегодня очень плохо мы сыграли в защите. Во время игры у нас был большой пробел между нападающими и защитниками, поэтому результат такой, какой он есть. К вратарям у меня претензий нет.

Главный тренер ХК "Лиепая/Оптибет" АЛЕКСАНДР ЦИЦУРСКИЙ:

– Сегодня меня удивило то, что рижская команда проиграла со столь большим разрывом в счете, поскольку чемпионат команда начала хорошо. В целом мы сегодня хорошо сыграли. Рижанам повезло, что мы не забросили еще пять шайб. Сегодня у нас был такой день, когда все удавалось. Хочу отметить также хорошую игру в численном меньшинстве.