Чтобы обеспечить удобное пользование порталом и улучшить функциональность, мы используем файлы cookie. Продолжив смотреть эту страницу, Вы соглашаетесь на сохранение файлов cookies в памяти вашего электронного устройства. Продолжить Больше информации

Четверг, 5. октября

+12°C
Ветер: R 10.4 м/с
Laika ziņas Liepājā

Именины: Amālija, Amēlija

Лиепайские "львы" рычали громче

Ключевые слова hokejs | liepāja/optibet | хоккей | хк лиепая

ХК "Лиепая/Оптибет" в матче хоккейной лиги "Оптибет" на своей площадке уверенно со счетом 9:2 (1:0, 4:0, 4:2) разгромила ХШ "Рига". В составе лиепайчан четыре игрока отметились тремя очками результативности. 

"Лиепая/Оптибет" – "Рига" 9:2 (1:0, 4:0, 4:2).

Рига. 4 октября.

Судьи: А.Кудряшов, К.Купчус, Р.Ючерс, Н.Сильчонок.

Голы: 11:09 Елисеев (Озолиньш, Фрейманис) – 1:0, 22:51 Миезис (Фрейс, Неклюдов) – 2:0, 24:12 Штелмахерс (Жучков, Новиков) – 3:0, 30:56 Баярунс (Фрейбергс) – 4:0, 38:14 Дилевка (Баярунс, Фрейманис) – 5:0 (в большинстве), 40:41 Батня (Озолиньш, Елисеев) – 6:0, 41:28 Хомяков (Баярунс, Фрейбергс) – 7:0 (в большинстве), 45:19 Трасун (Бишкин) – 7:1, 47:49 Озолиньш – 8:1, 49:21 Панкевич (Конишев, Кактабулис) – 8:2 (в меньшинстве), 56:54 Мамчиц (Елисеев, Фрейманис) – 9:2 (в большинстве).

Броски: 50 (15+19+16) – 30 (9+9+12).

Штрафные минуты: 28 (6+6+16) – 10 (2+4+4).

Вратари: Мажис – Норвайш (с 40:00 – Зариньш). 

Первый опасный момент в этом матче создали гости, но вратарь лиепайчан Наурис Мажис на 2-й минуте точно нейтрализовал выход один на один. Но в продолжение первого периода заметный территориальный перевес принадлежал хозяевам площадки. Лиепайские хоккеисты доставляли много хлопот рижскому вратарю Рихарду Норвайшу, но лишь один раз наши смогли результативно завершить свои многочисленные атаки. В завершение первого периода гости дважды получили возможность играть в большинстве, однако наши уверенно защищались и были более близки к взятию ворот, чем рижские "львы".

Во втором периоде матча наши полностью реализовали свой потенциал. Четыре заброшенных шайбы и совершенно беззубая игра со стороны рижан. Лиепайчане играли широко, демонстрируя быстрый и комбинационный хоккей. После сыгранных 40 минут тренер команды гостей Игорь Смирнов решил заменить своего вратаря Норвайша и предоставил возможность Александру Зариньшу.

В завершающем периоде матча наши еще раз отметились четырьмя заброшенными шайбами, но в игре наших стали появляться мелкие оплошности. Не всегда лиепайские хоккеисты сумели проследить за быстрыми контратаками соперников, в результате чего не удалось Наурису Мажису сыграть "всухую" третий матч подряд. В концовке матча лиепайчане предоставили возможность соперникам сыграть в большом превосходстве, но наши подтвердили то, что в этом сезоне игра в численном меньшинстве отработана на высоком уровне.

В целом в этом матче тремя очками результативности отличились Мартиньш Оскар Фрейманис, Лаурис Баярунс, Карлис Озолиньш и Николай Елисеев.

Свой следующий матч "Лиепая/Оптибет" проведет уже в эту субботу, когда 7 октября на своей площадке встретится с "МОГО". 

КОММЕНТАРИЙ 

Главный тренер ХШ "Рига" ИГОРЬ СМИРНОВ:
– В сегодняшнем матче у нас не хватало нескольких ведущих игроков, поэтому перед матчем мы столкнулись с некоторыми трудностями в укомплектовании команды. Сегодня очень плохо мы сыграли в защите. Во время игры у нас был большой пробел между нападающими и защитниками, поэтому результат такой, какой он есть. К вратарям у меня претензий нет.

Главный тренер ХК "Лиепая/Оптибет" АЛЕКСАНДР ЦИЦУРСКИЙ:
– Сегодня меня удивило то, что рижская команда проиграла со столь большим разрывом в счете, поскольку чемпионат команда начала хорошо. В целом мы сегодня хорошо сыграли. Рижанам повезло, что мы не забросили еще пять шайб. Сегодня у нас был такой день, когда все удавалось. Хочу отметить также хорошую игру в численном меньшинстве. 

  • Комментарии (0)
  • 0
  • 0
  • 0
+ просмотреть все Осталось символов: 500

Добавить комментарий

Портал liepajniekiem.lv не несет ответственности за добавленные к статьям комментарии. Призываем соблюдать толерантность, рамки приличия и обходиться без грубости.

На портале запрещено размещать:
- Неэтичные, грубые комментарии, комментарии, которые предоставляют лживую информацию,
- Комментарии, которые противоречат законодательству ЛР,
- Комментарии, расистского характера и разжигающие этническую нетерпимость,
-Информацию коммерческого характера или любого рода рекламу и агитацию.

В случае несоблюдения правил, liepajniekiem.lv имеет право удалять комментарии, закрывать доступ к комментариям и сообщать правоохранительным органам.

Внимание!!!
Чтобы снизить возможности на портале манипулировать мнением и настроением комментаторов, комментарии, авторы которых участвуют в дискуссиях под разными никами, будут выделены серым цветом. Так как этот процесс технический, то возможны ситуации, при которых окрашенные комментарии могут быть не от одного автора, или же неокрашенные комментарии могло писать одно и то же лицо.

+ просмотреть все

Галереи

Saistītās ziņas

Pamanīji neatbilstošu saturu? Būsim pateicīgi, ka par to informēsi mūs!