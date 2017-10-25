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Лиепайский гарнизон в восстановленной Латвии

Ключевые слова liepājas muzejs | ekspozīcija | Juris Raķis | музей | выставка

В пятницу в экспозиции Лиепайского музея "Лиепая при оккупационных режимах" была торжественно открыта тематическая выставка о Лиепайском гарнизоне в восстановленной Латвии. Выставка посвящена столетию Латвии и долголетним партнерам музея – подразделениям вооруженных сил Латвийской Республики в Лиепае.

"Это одно из первых мероприятий, которым мы отмечаем встречу столетия Латвии в следующем году", – подчеркнула директор Лиепайского музея Даце Каркла, выражая удовлетворение, что именно эта выставка о сложном периоде с 1991 года до наших дней и развитии Лиепайского гарнизона начинает цикл праздничных мероприятий.

"Если нет уважения к своей истории, то у народа нет будущего. Поэтому я искренне рада созданию этой исторической выставки. Большое спасибо ее организаторам!" – на открытии выставки подчеркнул депутат Лиепайской думы Вилнис Витковский.

В свою очередь, начальник штаба флотилии Морских сил командир-капитан Валдис Станка выразил удовлетворение, что выставка воскрешает воспоминания и рассказывает молодому поколению об истории. "И, может быть, нашим недоброжелателям стоит ее посмотреть, чтобы понять, как мало нас когда-то было и сколь сильными мы стали сейчас", – добавил командир-капитан.

В выступлениях прозвучало пожелание показывать эту выставку молодому поколению, поскольку именно здесь чувствуется живая история – хорошее основание для патриотического воспитания.

В открытии участвовали представители дислоцированных в Лиепайском гарнизоне подразделений и представители Лиепайской думы, яунсарги, представители национально-патриотических организаций, мероприятие обогатила группа Морских сил оркестра штаба Национальных вооруженных сил. На выставке можно ознакомиться с развитием и историей дислоцированных в Лиепайском гарнизоне подразделений. Здесь представлены фотографии, форма, петлицы, предметы экипировки и др., которые для осмотра предоставил представитель подразделения Лиепайского гарнизона и коллекционер Юрис Ракис.

"Огромное спасибо Юрису Ракису, поскольку без него для нас эта выставка была бы твердым орешком", – сказала Д.Каркла, указав, что в коллекции Ю.Ракиса есть такие предметы, которых нет даже в музее. Директор также напомнила, что с Ю.Ракисом вот уже в течение многих лет сложилось очень хорошее сотрудничество. Исследователь истории и коллекционер получил благодарность от вооруженных сил и нагрудный знак.

Сам Ю.Ракис, в свою очередь, призвал представителей военных подразделений посмотреть, нет ли на каком-нибудь складе чего-то такого, что могло бы пригодиться для пополнения музейных фондов. "Может быть, нужно не распиливать на куски, а сохранить, чтобы самим было на что посмотреть и молодым показать. Так мы свою историю общими усилиями поддерживаем и создаем", – сказал Ю.Ракис.

С выставкой в экспозиции Лиепайского музея "Лиепая при оккупационных режимах" на ул.К.Укстиня, 7/9 можно будет ознакомиться до 30 декабря.

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