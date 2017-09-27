Манифест любви в фотосерии

Ключевые слова liepājas muzejs | izstāde | sonia | музей | выставка

"Я начал фотографировать Соню, потому что она красивая, мне она нравится, и я ее люблю. Это часть наших отношений", – фотохудожник Густаво Сагорский из Израиля рассказывает о серии фотографий двух десятилетий под названием "Соня", в центре которой находится его жена и муза Соня. На фотографиях запечатлены отношения полного уважения, доверия. Это кажется манифестом их любви, их жизни.

Выставка фотографий "Соня" представлена в Лиепайском музее. Густаво Сагорский – родившийся в Аргентине израильский фотограф и преподаватель в академии художеств в Тель-Авиве. "Фотографом я стал много лет назад, потому что мой отец фотографировал. И я всегда брал его камеру. Так как мне очень нравилось фотографировать, однажды он мне купил фотокамеру. С тем пор я фотографирую вот уже более 25 лет", – рассказал он.

Фотохудожник имеет большой опыт участия в групповых и персональных выставках в Европе, Азии и Америке. Его персональные выставки проходили в Буэнос-Айресе, Филадельфии, Ташкенте, Минске. А фотосерия "Соня" в Лиепайском музее – его первая выставка в Балтии. В Лиепаю его пригласили директор Лиепайского музея Даце Каркла и главный хранитель фондов Рита Круминя.

Серия "Соня" особенная как для самого фотохудожника, так и для его жены, которую он фотокамерой запечатлевал в самых разных жизненных ситуациях и настроениях. Начавшаяся как бы игрой в начале их взаимоотношений серия стала повествованием об их любви и совместной жизни.

"Эту серию "Соня" я фотографировал с тех дней, когда встретил ее, это было 19 лет назад. Есть портреты, которые я фотографировал разными камерами, для разных медиа. Моя фотография постоянно меняется, я осуществлял много фотопроектов, и все это время фотографировал ее. Здесь можно увидеть, как она физически меняется, а также то, как меняются наши отношения", – рассказал Густаво.

Фотографии очень разные. Соня запечатлевалась как в повседневности и быту, во время беременности и с детьми, так и в постели, обнаженной, печальной и счастливой. Искренней. В фотоработах во взгляде Сони можно не только увидеть, но и почувствовать ее доверительное отношение к мужу, как она менялась, набирала силу, когда в семье появились сыновья. Фотосерия служит также свидетельством времени, которое несет нас вперед, постепенно оставляя следы в нашей жизни. Эта выставка такая сугубо личная, что хочется ею любоваться в одиночку.

Хотя в центре фотографий находится Соня, Густаво Сагорский подчеркивает, что в них он показывает себя тоже. Взгляд Сони на фотографиях это и его взгляд. Важно, чтобы отношения между фотографом и позирующим были равноценными.

Фотовыставку "Соня" в Лиепайской музее можно посмотреть до 1 октября.