"Мого" остановил "Лиепаю/Optibet"

В субботу в Лиепае состоялся матч очередного тура Чемпионата Латвии по хоккею, в котором "Лиепая/Оптибет" встречалась с командой "Мого".
Победу со счетом 3:2 одержали гости.
Воскресенье, 8. октября+12°C
Ключевые слова hokejs | liepāja/optibet | хоккей | спорт
В субботу в Лиепае состоялся матч очередного тура Чемпионата Латвии по хоккею, в котором "Лиепая/Оптибет" встречалась с командой "Мого".
Победу со счетом 3:2 одержали гости.
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