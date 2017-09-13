Ключевые слова pāvilostas iela | bērnu laukums | tosmare | bērni | тосмаре | детская площадка | дети

Дети рады каждому такому событию, – говорит жительница Тосмаре Алена, которая во вторник привела своих малышей на открытие детской площадки во дворе дома №3 на ул.Павилостас.

Покрашенное в зеленый цвет игровое оснащение на детской площадке установлено там при помощи благотворительного фонда "Зилюкс". В местах торговли сети магазинов "ЛаТс" для этого собирали пожертвования, предприятие само тоже внесло софинансирование в строительство. Оснащение установила фирма "Fixman", которая в Лиепае уже работала. С фондом "Зилюкс" это уже четвертая совместная работа, – пояснила представитель "Fixman" Катрина Лапиня. Одна из них была выполнена в Руцаве. "Мы обустроили игровые площадки в местах, где ничего нет и где они действительно необходимы. Я вижу, что здесь еще очень много мест, где они нужны", – рассказала она.

"Прежде здесь находились только старые качели и скамейка, – сказала Алена. – Конечно, такая площадка очень нужна!" Хотя небольшой, но все-таки радостный акцент во дворе многоквартирных домов, такая площадка в этом районе единственная. Вблизи находится еще одна игровая площадка, но она уже довольно старая и требует улучшений.

"Детей здесь много, семей много", – говорит Алена. У нее самой семь отпрысков. Двое младших детей пришли на игровую площадку и с удовольствием ели мороженое, которым угостил большой и желтый "Желудь". В летние и другие каникулы дети с удовольствием играют во дворе. "Здесь очень много детей, и им необходимы возможности для активных занятий. Наш район очень уютный и зеленый. Теперь он оживает, хотя раньше был опустевшим. Стало больше людей, гуляют мамы с колясками. У нас ведь есть лес, где можно обустроить городской парк! – рассказала Алена. – Было бы хорошо обустроить у нас базарчик со свежими овощами и другими продуктами. Покупателей было бы много. К тому же любая инициатива на благо семей и детей здесь воспринималась бы с радостью".