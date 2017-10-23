Ничья с Вентспилсом

В воскресенье вечером в Лиепае состоялось курземское дерби по футболу. Благодаря голу Кристапа Гребиса лиепайчане сыграли вничью с "Вентспилсом" – 1:1.
Понедельник, 23. октября+5°C
Ключевые слова futbols | liepāja/mogo | футбол | лиепая/мого
В воскресенье вечером в Лиепае состоялось курземское дерби по футболу. Благодаря голу Кристапа Гребиса лиепайчане сыграли вничью с "Вентспилсом" – 1:1.
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