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Осеннее турне завершилось в Лиепае

Ключевые слова lielais dzintars | koncerts | the gloaming | концерт | музыка

В субботу в концертном зале "Лиелайс дзинтарс" выступала ирландская группа "The Gloaming". Концерт в Лиепае был завершением их осеннего концертного турне.

В группу "The Gloaming" объединились ирландские и американские музыканты Мартин Хейс, Деннис Кахилл, Томас Бертлетт, Кимхен О`Рагалах и Ларла О`Лайнерд. Объединяя традиционную ирландскую музыку с современной и творческой импровизацией, они создали нечто новое, и в настоящее время группа является одной из ярчайших в мировой музыке на европейских сценах.

Концерт объединения в Лиепае был единственным в странах Балтии. И как на концерте признали сами музыканты, в этой части Европы они музицировали впервые. Послушать и посмотреть выступление группы "The Gloaming" пришли не только лиепайчане. Приехали также рижане, жители других регионов и гости из других стран. В числе слушателей были и профессиональные латвийские музыканты. Концерт слушал также посол Ирландии в Латвии Джим Хеннеси.

Руководитель по общественным отношениям "Лиелайс дзинтарс" Элизабете Хартмане рассказала, что переговоры о выступлении группы "The Gloaming" в Лиепае начались в августе прошлого года. На ответ музыкантов повлияло здание "Лиелайс дзинтарс". Прибыв в Лиепаю, музыканты, выступавшие в известных концертных залах в Европе и США – в Дублинском национальном концертном зале, лондонском "Royal Albert Hall", в нью-йоркском центре Линкольна, Парижской филармонии, амстердамском "Concertgebouw", восхищались Лиепайским концертным залом и спрашивали, как в таком небольшом городе смогли осуществить столь грандиозный проект.

Концерт 21 октября в Лиепае был завершением осеннего турне группы "The Gloaming". До этого музыканты с тремя концертами гостили в США и с двумя в Европе – 19 октября в Кельне в Германии и 20 октября в Праге в Чехии. Э.Хартмане рассказала, что из-за интенсивного графика музыканты прибыли в Лиепаю лишь в субботу в 15 часов, то есть за четыре часа до концерта. Однако техническому персоналу концертного зала до мельчайших нюансов были известны требования группы, и они были выполнены. За пределами сцены требования были невелики – обеспечить обедом, закуской в гримерных, позаботиться об охране возле них. Во время непродолжительного посещения некоторые музыканты прошлись по городу и взморью. Вскоре после концерта на организованном транспорте гости отправились в Ригу. Часть из них осталась там, остальные уже рано утром улетели домой – кто в США, кто в Ирландию. 

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