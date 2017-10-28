В пятницу, 27 октября, в Лиепайском олимпийском центре собрались дети и их родители, чтобы посмотреть на мероприятие презентации новой спортивной программы для детей от 7 лет - "Найди свой вид спорта".
Открыли "спортивную начальную школу"
28.10.2017
Ключевые слова atrodi savu sporta veidu | loc | kaspars čerņavskis | проект | спорт
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