В пятницу в концертном зале "Лиелайс дзинтарс" состоялось открытие выставки Иевы и Кристапа Эпнерсов "Dzīvo atmiņu jūra/Vingrinājumi".
Открытие выставки Иевы и Кристапа Эпнерсов
28.10.2017
Ключевые слова izstāde | lielais dzintars | выставка
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