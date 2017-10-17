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"Пойдете, как королевы"

Ключевые слова jarilo | unisons | tautas tērpi | ярило | унисон | культура

Уверенность и красота – вот что для певицы ансамбля "Ярило" Владиславы Зубович означает народный костюм. Она была одной из множества певцов, которые в субботу собрались в зале Лиепайской 2-й средней школы им.А.С.Пушкина в проводимом центром культуры "Унисонс" фестивале культур национальных меньшинств "Смотр национальных костюмов".

Каждому ансамблю общества национальной культуры на сей раз нужно было не только продемонстрировать свои музыкальные способности и богатство народных песен, но и показать свои костюмы. В кулуарах школы еще до начала концерта можно было встретить женщин и девушек в красивых нарядах, были также мужчины. Такое мероприятие является возможностью еще раз взглянуть на то, что для людей означают их корни, что общего и отличающегося они видят между разными народами.

Георгий Осипенко и Леокадия Кирилка поют даже в двух ансамблях – польском и русском. "Мы – интернационалисты, мы по национальностям не делим, – с гордостью говорит Георгий. – Никакого приоритета ни для какой народности, и тогда в мире будут дружба народов и мир!" Он по национальности русский, Леокадия – полячка. Георгий по-польски не говорит, но зато поет. И с корреспондентом "Курземес вардс" он общался по-латышски. Во время выступления ансамбля "Бурштынки" его уланскую шапку, украшенную перьями, нельзя было не заметить. Он охотно показывает также украшенный орнаментом жилет польского народного костюма. Когда поешь в народном костюме, то песня сразу же становится более содержательной. 

Полную версию статьи можете прочитать в номере газеты за 17 октября

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