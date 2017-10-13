Превосходство шотландцев в физическом футболе

Ключевые слова futbols | u21 | latvijas izlase | skotijas izlase | футбол

В состоявшемся в Лиепае отборочном матче чемпионата Европы U-21 сборная Латвии U-21 с четырьмя лиепайскими футболистами в начальном составе уступила сборной Шотландии U-21 со счетом 0:2 (0:2).

Латвия U-21: Зоммерс, Сорокин, Черномордий, Карклиньш, Литвинский, Эмсис, И.Стуглис, Циганик, Крушатин (Иванов), Юрковский (Шибас), Куртиш (Кигурс).

На промокшем и тяжелом поле хозяева пытались играть в комбинационный футбол, а гости полагались на характерный футболу Британских островов физический футбол, в котором преобладали дальние передачи защитников нападающим и навесы. Такой стиль игры для гостей оказался удачным. На 16-й минуте гости резким выходом прервали начало контрнападения наших и полузащитник "West Bromwich Albion" Берк реализовал выход в одиночку против Зоммерса. Еще через 3 минуты нападающий "Barnsley" Макберни перед воротами головой направил мяч в ворота после выполненного гостями штрафного удара. Хорватский главный судья Зебец в общей сложности зафиксировал 26 нарушений сборной Латвии, и это серьезный показатель, особенно, если учитывать, что у приверженцев жесткой игры – шотландцев было зафиксировано только 15 нарушений правил. После двух пропущенных голов Латвия создала три хороших голевых момента. Ближе всех к голу находился Куртиш, который после углового удара головой направил мяч в нижний левый угол ворот, но свою команду на линии ворот спас защитник Тейлор. Нашим было нелегко преодолевать плотный прессинг шотландцев, когда гости вдвоем или втроем опекали латвийского игрока с мячом, и хозяева грешили слишком долгой обработкой мяча. Главный тренер сборной Дайнис Казакевич объяснял это отличающейся средой, в какой в повседневности играют футболисты обеих команд. Если шотландцы играют в своем национальном чемпионате, а также представляют английские клубы, то многие наши футболисты не имеют регулярной игровой практики даже в высшей лиге. Из представителей Лиепаи самым активным на поле был нападающий центральный полузащитник Андрис Крушатин, который во втором тайме фактически играл как второй нападающий. В нападении хорошо играли Куртиш и Юрковский, а Карклиньш в сборной уже традиционно находился на позиции центрального защитника. Кигурс вышел на поле в концовке мачта. Андрис Крушатин указал, что Латвия не может быть довольной результатом, потому что Шотландия в группе наших является той сборной, от которой нужно брать очки.

Сборная Латвии U-21 следующий матч проведет 10 ноября, когда на выезде еще раз встретится с Шотландией.