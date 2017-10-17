В воскресенье, 15 октября, программа “Ужин с трио Art-i-Shock” открыла новый концертный сезон в зале камерной музыки
Программа “Ужин с трио Art-i-Shock” открыла новый концертный сезон в зале камерной музыки
17.10.2017
Ключевые слова lielais dzintars | kamermūzika | koncerts | концерт | лиелайс дзинтарс
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