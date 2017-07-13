Проиграли в борьбе с рослыми литовцами

Ключевые слова fk liepāja/mogo | futbols | лиепая/мого | футбол | лига европы

Вчера ФК "Лиепая" в первом матче 2-го отборочного тура Европейской лиги УЕФА со счетом 0:2 (0:1) проиграла команде "Судува" из Мариямполя, таким образом, очень усложнив свою задачу в сумме двух матчей.

Главный тренер команды "Лиепая/Мого" Тамаз Пертия выбрал в этом сезоне еще невиданный начальный состав, оставив в стороне много футболистов, которые чаще бывают на поле, чем отдыхают на скамье для запасных, но выбору тренера способствовали также вынужденные обстоятельства, связанные со здоровьем игроков.

Матч начался осторожно, лиепайчане давали знать, что они являются хозяевами поля, но ненадолго – не хватило мощи и качества. Это, в свою очередь, умножило самосознание литовцев, которые уже вначале игры дважды создавали щекотливые моменты у ворот Ралькевича. И долго не пришлось ждать успех "Судувы" – друзьям латвийского футбола хорошо известный Лаукжемис прорвался по левому флангу, возможно, вместо удара у него получилась резкая передача вдоль ворот, которой успешно воспользовался товарищ по команде Вербицкас – 0:1.

В середине тайма нечто подобное опасному моменту создали также хозяева – Хмыз и сразу же потом и Кейта безуспешно старались забить мяч в сетку головой. На 26-й минуте лиепайчане сделали первый удар в створ ворот, который, как оказалось, в официальной статистике был отмечен как единственный…

Стремления лиепайчан взломать оборону "Судувы" временами выглядели безнадежными, поскольку рослые литовские игроки подавляли не слишком рослых и кажущихся более быстрых лиепайчан. Если и не удалось выдвинуть нашу быструю тройку – Эристави, Тореса и Карашаускаса – к воротам резкими и быстрыми передачами, оставалась позиционная атака. Но и она оказалась безуспешной, поскольку рослые игроки соперников, выстроившись на нескольких линиях, были непробиваемы. В таких случаях, как известно, хорошим орудием являются удары издали, и один из них испробовал Хмыз – мяч прошел мимо штанги ворот. А завершился тайм четырьмя угловыми ударами подряд, в исполнении литовцев.

Второй тайм, как ожидалось, начался с большей активности хозяев, которую сначала гости успешно нейтрализовывали, закрывая свободные зоны, а на 54-й минуте лиепайчане создали до сих пор самую опасную атаку в матче. Эристави по правому флангу прорвался на штрафную площадку и сделал навес в центр, но у Хмыза, позиция которого на поле временами казалась загадкой, поскольку он успевал побывать везде, удар не получился – мяч предательски пролетел над воротами. В продолжение гости на какое-то время были зажаты у своей штрафной площадки, но удар Кейта в завершении атаки защитник блокировал.

Главный тренер "Судувы" Владимир Шебурин из Казахстана своевременно сделал две замены игроков, также лиепайчане направили на поле Гребиса, а затем и быстрого Афанасьева, но осуществился самый плохой сценарий. Во время одной из немногих атак недоразумением на нашей линии защиты великолепно воспользовался уже упомянутый Лаукжемис – 0:2. К сожалению, и в самом конце Кейта не удалось воспользоваться возможностью и забить хотя бы один гол на виду у своих зрителей. А футбольных болельщиков вчера на стадионе "Даугава" было действительно много.

Уже сегодня станут известны соперники победителей пары "Лиепая" и "Судува" в следующем туре Евролиги. Ответный матч лиепайчане проведут в Мариямполе через неделю – 20 июля, а до этого – в это воскресение на своем поле в 19 часов "Лиепая/ Мого" встретится с командой "Метта/ ЛУ" в зачете Латвийской высшей лиги.