Пропавшего мужчину ищут оперативные сотрудники и волонтеры

Ключевые слова pazudis cilvēks | policija meklē | Anatolijs Danilovs | пропал | полиция просит помочь

Сегодня, в среду, продолжаются поиски вышедшего со своего места жительства 8 октября Анатолия Данилова, 1937 г.рожд.

Сегодня поиски велись в раоне от Черной речки до Северного мола. Благодаря видеозаписи стало известно, что пожилой мужчина отправился на автобусе в сторону Шкеде утром 8 октября.

Сегодня около 11 часов утра у ветряного генератора на Северных фортах собралось около сотни волонтеров и оперативных сотрудников. Стоит отметить, что на помощь лиепайским полицейским прибыли коллеги из Талси, Салдуса и Вентспилса.

К сожалению, пока что, поиски пропавшего мужчины не увенчались успехом.

Напомним, что Курземское региональное управление государственной полиции просит помочь в розыске пропавшего без вести Анатолия Данилова, 1937 г.рожд. В воскресенье мужчина вышел из своего места жительства на ул.К.Укстиня и до сих пор не вернулся.

Приметы мужчины: рост 164 см, на нем были зеленая куртка с желтым воротником, коричневая вязаная шапка с цветочным орнаментом, темно-синие брюки, а также черные полусапоги. У мужчины имеются проблемы со здоровьем, а также нарушение памяти.

Если в вашем распоряжении имеется информация о возможном местонахождении мужчины, просьба об этом сообщить по тел. 110.