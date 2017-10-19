Против опыта не нашлось контраргументов

Ключевые слова basketbols | latvijas basketbola līga | Betsafe/Liepāja | лбл | баскетбол | бетсейф/лиепая

БК "Бетсэйф/Лиепая" в матче Латвийской баскетбольной лиги "Олибет" на своей площадке не нашел никаких контраргументов и уступил БК "Огре" со счетом 76:99 (19:20, 18:23, 20:27, 19:29). Самым результативным в составе хозяев с 22 очками был капитан команды Роберт Крастиньш.

Стартовая пятерка БК "Бетсэйф/Лиепая": Браунс, Лейманис, Ласманис, Грущенко, Бенджамин.

В начале встречи результат рос равномерно, и ни одной из команд не удавалось сделать более или менее заметный рывок. Лиепайчане агрессивно играли в защите, но это усердие завершилось тем, что гости получили право набирать очки с линии штрафных бросков. Иногда хозяевам площадки не хватало понимания, и не было активной борьбы вблизи корзины соперников.

Во второй четверти наши улучшили игру под щитом, но огрские баскетболисты задействовали артиллерию дальних бросков и, успешно реализовав быстрые контратаки, добились 31:20. В продолжение хозяева стали применять более тесную опеку, что позволило им на более обнадеживающей ноте завершить первый тайм. После сыгранных 20 минут команда "Огре" атаковала с точностью в 52 процента, а у наших этот показатель был лишь 37 процентов.

Второй тайм лиепайчане начали двумя точными атаками, но гости небольшое наступление наших быстро приостановили, в свою очередь, успешные действия Карла Бенджамина в защите ограничило полученное уже на 3-й минуте третьей четверти четвертое персональное замечание.

Броски наших с дистанции были безуспешными, а соперники продолжали терзать защиту лиепайчан. В конце третьей четверти гости добились крупнейшего перевеса в этом матче – 15 очков.

Завершающую четверть обе команды начали с точных трехочковых бросков, однако атаки соперников были более продуманными и разносторонними, они уверенно контролировали ход игры. В середине четвертой четверти перевес гостей достиг уже 20 очков, и ни разу не проигравшая еще в этом сезоне команда "Огре" уверенно довела игру до победного конца.

21 октября "Бетсэйф/Лиепая" на своей площадке встретится с "Вентспилсом".