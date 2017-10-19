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Проведена учебная тревога

Ключевые слова vugd | mācības | nakts patversme | учения | спасатели

В четверг, 19 октября, в Ночном приюте на ул. Флотес, 7, состоялась учеьная тревога, во время которой был имитирован пожар внутри здания. 

На месте учений были задействованы шесть экипажей спасателей - пять автоцистерн, а также один подъемник. 

Командир Лиепайского 1-го отделения Курземской региональной бригады Государственной пожарно-спасательной службы Роман Андрияускас рассказал, что эти учения можно признать успешными - все задания выполнены и цели достигнуты. 

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