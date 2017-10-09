Ралли омрачили трагедия и аварии

Ключевые слова rallijs | rally Liepāja | Nikolajs Grjazins | ралли Лиепая | ралли

Ход заключительного этапа "Ралли Лиепая" чемпионата Европы по ралли в воскресенье омрачила авария вертолета, в которой погиб один человек, но эти соревнования сопровождались и другими неурядицами. Из-за ливней организаторы сократили протяженность нескольких скоростных этапов, а также отменили соревнования исторических автомашин, а скоростной этап в городе организаторы в субботу прервали после того, как вице-лидер сезона Бруно Магелан на своей автомашине врезался в дерево в Приморском парке. Соревнования не завершил также лидер в общем зачете сезона Каетан Каетанович. Победителем в общем зачете ралли стал Николай Грязин, а лиепайчан Мартиньш Сескс занял 11-е место в общем зачете и был вторым лучшим в зачете юниоров.

Ехавший с латвийской лицензией гражданин России Николай Грязин победил уже в первом скоростном этапе, в продолжение первого дня дважды самым быстрым был другой хорошо знающий дороги Латвии российский гонщик Алексей Лукьянюк. А потом эстафету победителя допов опять перенял Грязин. Конкурентоспособным был также другой ехавший с латвийской лицензией иностранец – финский талант Калле Рованпера, а лидер в общем зачете сезона Каетан Каетанович первый день соревнований завершил на 3-м месте, уже гарантируя себе титул чемпиона Европы, так как Б.Магелан выбыл из борьбы после аварии в городском скоростном этапе, который позже был отменен. Каетанович выбыл из ралли за два скоростных этапа до финиша в связи с аварией вертолета возле Грамзды, в которой погиб его давний друг.

В классе ERC2 убедительно выступил и показал лучшее время во всех проходивших в субботу скоростных этапах Янис Воробьев.

В свою очередь, участник чемпионата мира по ралли-кроссу FIA Рейнис Нитишс продолжал накапливать опыт в соревнованиях ралли, и день завершил на 2-м месте в классе ERC2. В зачете ERC3 Яри Хуттунен и лиепайчанин Мартиньш Сескс продемонстрировали замечательную борьбу за превосходство, которое завершилось на пятом скоростном этапе, когда машина Сескса на одном из поворотов перевернулась.

Первый день планировалось завершить двумя символическими скоростными этапами протяженностью 1,69 километра, но огромные лужи на дороге вызвали аварии. Организаторы ралли сообщили, что португалец Магелан после аварии доставлен в больницу для проведения обследования.

В воскресенье в первых двух скоростных этапах победил Рованпера, в общем зачете сократив разрыв с Грязиным с 18 до 10 секунд. Но в третьем допе дня первым опять был Николай, увеличив перевес в неполных 20 секунд и сохранив его до конца ралли.

Среди латвийских спортсменов в общем зачете самое высокое место – 6-е занял – Рейнис Нитишс.

В заключительном этапе чемпионата Латвии по водно-моторному спорту убедительной была лиепайская команда "UPB Enery", которая в командном зачете завоевала 1-е место, опередив своего главного конкурента – "Мемелес спортс".

В молодежном классе призовые места завоевали лиепайчанин Ренар Эглитис (JT250) и Лаура Лакович-Лаковица (GT15) из Бауски. Представители лиепайской команды одержали победы в классе лодок S550 (Янис Сеянс), F2N – Мартиньш Бергхолцс, в классе скутеров F350 – Салвис Штраус, Т550 – Дмитрий Аникеев, FR1000 – Евгений Аникеев, GT30 – Рейнис Мустс и КТ2000 – Нормунд Сникерс из "Норд-Ост". В классе "Формула-4" 1-е место занял вице-чемпион мира Никита Лийц (Юрмала), в классе скутеров OSY400 победил Виестур Лацис из "Мемелес спортс".