Разгромили "Призму"

В субботу в Лиепае состоялась игра чемпионата Латвии по хокке, в которой "Лиепая" принимала гостей и Риги - команду "Призма".
Победу с разгромным счетом 6:0 праздновали лиепайчане.
Воскресенье, 1. октября+11°C
Ключевые слова hokejs | хоккей | хк лиепая
В субботу в Лиепае состоялась игра чемпионата Латвии по хокке, в которой "Лиепая" принимала гостей и Риги - команду "Призма".
Победу с разгромным счетом 6:0 праздновали лиепайчане.
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В субботу в Лиепае состоялась игра чемпионата Латвии по хокке, в которой "Лиепая" принимала гостей и Риги - команду...
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