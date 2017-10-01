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Разгромили "Призму"

Ключевые слова hokejs | хоккей | хк лиепая

В субботу в Лиепае состоялась игра чемпионата Латвии по хокке, в которой "Лиепая" принимала гостей и Риги - команду "Призма".

Победу с разгромным счетом 6:0 праздновали лиепайчане. 

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