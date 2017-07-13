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Развлечение в новом парке отдыха

Ключевые слова atpūtas parks | pērkone | izklaide | bērni | отдых

Залпами пенной пушки и смехом детей в Лиепае был открыт парк отдыха "Перконе".

Хотя в это же время проходил Праздник моря, группа детей вместе с родителями пришла ознакомиться с новым местом отдыха. "Мы успели и на Праздник моря, и на открытие парка отдыха, – поведала мама Илзе. – Плохие погодные условия нам не мешают. Зонт есть, и приобретем еще. Думаю, это может стать местом, куда будем регулярно приходить с детьми, хотя я живу не в Лиепае, приехала на лето из Швеции". В свою очередь, маленькая Патриция с удовольствием играла в пене. Самым интересным было потерять тапки, сказала она и снова нырнула в пену. На открытие парка отдыха прибыл также председатель Лиепайской думы Улдис Сескс.

Руководитель парка отдыха Сандис Силс надеется, что в Лиепае появится новое место для отдыха и развлечений. "Одним ухоженным местом станет больше. Будет куда семьям с детьми прийти и прогуляться. У них появился также свой пляж, будет и пляжный волейбол. В следующем году, наверное, будет еще больше аттракционов. Есть также возможности отдыха, за которые платить не надо, например, использование волейбольной и футбольной площадок", – отметил С.Силс.

Об открытии мероприятий в день Праздника моря предприниматель не беспокоится. "Лето не такое уж долгое, открытие ведь должно когда-то состояться. В конце каждой недели в Лиепае проходит какой-то праздник, мы не можем приспособиться ко всем", – пояснил С.Силс.

Хотя парк отдыха уже открыт, в одной его части еще продолжится оборудование мест для аттракционов, например, лабиринт еще не готов. Предприниматель поведал, что одновременно здесь в аттракционах смогут принять участие до ста человек. В разных играх можно участвовать за плату. Развлечения здесь люди смогут найти в летний сезон – "до тех пор, пока будет спрос". А зимой есть задумка проводить отдельные мероприятия.

Земельный участок на улице Перконес, 32, площадью примерно в 3,7 гектара, Лиепайская дума решила сдать в аренду не дольше чем на три года предприятию "No Exit" именно для создания и деятельности этого парка отдыха "Перконе". Строить арендатор здесь ничего не может, поскольку самоуправление эту территорию предусмотрело использовать для развития курортологии, но до сих пор еще инвестора в это место нет.

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