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Ретроспективная выставка  (1)

Ключевые слова izstāde | mackars valdis | выставка

В канун 65-летия в галерее "Ромас дарзс" на ул.Зивью была организована ретроспективная выставка художника Валдиса Мацкарса "Посвящение королеве", которую он с присущей ему иронией посвятил королеве Елизавете.

Через красивый лес по бездорожью в своей автомашине едет королева Елизавета. Мечта. Красивая мечта. Мечта Валдиса Мацкарса. Увиденная во сне или созданная воображением? Не важно. Но свою персональную выставку он назвал "Посвящение королеве".

Выставку художник оборудовал сам. Помещение заполняют картины разных эпох из разных циклов, например, серия картин, посвященная грибам, море в ретроспекции, от начала творчества художника по сей день. Глядя на картины, видно, как менялись почерк, техника, выбранные художником сюжеты. Он сам также признает: "Я изменился". С течением времени меняется отношение к своим работам и меняются также их названия. Между прочим, королев на его персональной выставке несколько, например, его модели Ивонна, Иева и другие, благородные, привлекательные, уверенные.

Художник В.Мацкарс родился в декабре 1952 года, учился в Лиепайской 1-й средней школе, продолжил учебу в Лиепайском училище прикладного искусства, где учился у выдающегося художника и педагога Матиса Завицкого. Потом учился в государственной академии художеств у Конрада Убанса и Александра Дембо. Регулярно участвует в выставках еще с 1975 года, а первая персональная выставка организована  в 1983 году.

С выставкой "Посвящение королеве" в галерее "Ромас дарзс" можно будет ознакомиться до конца октября.

 

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