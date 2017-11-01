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С азартом участвуют в организации концерта

Ключевые слова lielkoncerts | liepāja izaicina | jaunieši | концерт | молодежь

В понедельник в Доме молодежи собрались десятки творческих людей – и лиепайская молодежь, и известные в обществе люди, специалисты разных отраслей. Там проходила презентация запланированного на 16 и 17 марта будущего года и посвященного столетию Латвии большого концерта "Лиепая изайцина".

Лиепайское управление культуры и творческая команда проекта "Лиепая изайцина" ознакомили с планами организации большого концерта. В нем примут участие семь талантливых молодежных коллективов из Лиепаи, которые на большой сцене будут соревноваться с молодежью из других городов Латвии.

У каждого молодого лиепайчанина была возможность заявить о своем участии в трех тематических рабочих группах – "Режиссура и сценарий" под руководством режиссера Интара Решетина и драматурга Лиепайского театра Расы Бугавичюте-Пеце, "Реклама и коммуникация" под руководством директора фестиваля "Summer Sound" Линды Заярской и "Сценография и видео" под руководством руководителя творческого объединения "Шармантс" Ритвара Эмбректса.

Режиссер Интар Решетин признает, что его самая большая страсть – работа, поэтому и молодежи придется тяжело работать. "В тот момент, когда я понял, какой формат у этого мероприятия, я осознал, что это вызов и для меня, поскольку в молодежи сила. У меня есть уникальная возможность работать с молодежью, которая прошла отбор, а значит, она мотивирована и знает, чего хочет. Это люди с горящими глазами", – свою уверенность выразил режиссер.

До марта каждая группа будет работать отдельно, время от времени собираясь вместе и знакомя других со своими идеями и проделанным. Следующая встреча у молодежи предстоит 27 ноября.

Уже известно, что с коллективами других городов будут состязаться: группа струнных инструментов Лиепайского училища музыки, искусства и дизайна (ЛУМИД), студии современных танцев "Роталя" и "Дзинтари" Лиепайского детско-юношеского центра (ЛДЮЦ), хор девушек ЛУМИД, лиепайские уличные гимнасты "Workout Generation", лиепайский школьный ансамбль поп/рок, духовой оркестр ЛДЮЦ и ЛУМИД "Лиепая", и биг-бэнд ЛУМИД.

 

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