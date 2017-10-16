В субботу в концертном зале "Лиелайс дзинтарс" состоялось шоу балета фламенко "4 Women 4" из Испании.
Шоу балета фламенко "4 Women 4"
16.10.2017
Ключевые слова flamenko | dejas | lielais dzintars | танцы
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Шоу балета фламенко "4 Women 4"
В субботу в концертном зале "Лиелайс дзинтарс" состоялось шоу балета фламенко "4 Women 4" из Испании.
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