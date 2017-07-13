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Сладкий аромат душистого горошка 

Ключевые слова latviešu biedrības nams | izstādes | puķuzirņi | цветы | выставка

Дом латышского общества порадовал любителей цветов – на прошлой неделе впервые в Лиепае состоялась выставка душистого горошка.

В выставке с более чем 50 сортами этих душистых цветов участвовали семь цветоводов – лиепайчанки Ивета Абрамова, Силвия Пинкуле, Лита Пинкуле, Даце Кневе, Анита Лупкина и Мирдза Бука из Гробини, а также Инесе Балчус из Бунки.

Цветоводы семена душистого горошка в основном покупают у только одного нам известного латышского селекционера душистого горошка Мартиньша Малтениекса, и на выставке было представлено много созданных им сортов разных оттенков. Чтобы зацвел душистый горошек, требуется несколько месяцев: в конце февраля горошек сеют в горшочках, чтобы в начале июня он мог зацвести, – рассказала С.Пинкуле. Душистый горошек очень прихотливый – ему не нравится холод, резкие перепады температур, не любит чрезмерную жару и влажность, его нужно беречь от тумана. "Прихотливый и ломкий, постоянно нужно подвязывать к шпалерам", – говори цветовод. "Горошек требует подкормки, но не так много, как роза. Если розе нужно два пирожных, то душистому горошку достаточно одного", – образно делится опытом М.Бука.

Каким бы капризным ни был этот душистый красавец, цветоводам удается вырастить крупноцветный душистый горошек на длинных стеблях, чтобы покупатели радовались нежным цветам и сладкому аромату. На выставке было много посетителей. "Я цветами не занимаюсь, у меня нет клумбы. Мимоходом решила заглянуть. Замечательно!" – сказала посетительница выставки Изольде Витола. 

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