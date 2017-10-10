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Сломавшемуся – другую жизнь

Ключевые слова radi vidi pats | repair cafe | ради види патс

Зачастую мы поломанные вещи выбрасываем, даже не подумав о том, какой вред это наносит природе. Члены обществ "Ради види патс" и "Хомо экос" в субботу провели "Rapair Cafe", или мастерскую по ремонту вещей, где любой интересующийся мог почерпнуть знания, о ремонте вещей, а также вместе с опытными мастерами отремонтировать свои прихваченные с собой сломанные вещи.

Общество "Хомо экос" создало проект, в рамках которого мастерские по ремонту вещей были открыты в разных городах Латвии. Представительница общества "Ради види патс" Катрина Ивиня сказала, что общество искало местных мастеров, которые помогли бы отремонтировать принесенные вещи. Мастер Андрис приезжал из Гробини и в моменты, когда не нужно было помогать людям, вместе с добровольцем Эвой из Финляндии сооружал кошачьи домики, которые разместить в городе. Они прибывшим рассказали о возможностях сооружения домиков для животных из бытовых материалов. И доброволец Лука, который прибыл из Сербии, принимал участие в мероприятии, помогая ремонтировать велосипеды.

В помещениях культурного пространства "Курсас путни" за столами места заняли и швеи Рита и Лаура, и мастера по ремонту электротехники Зигис и Айвар. Швея Рита Юсе-Чиркше поведала, что сама предложила обществу свои услуги. "Это то, что мне нравится делать еще больше, чем изготавливать новые вещи", – сказала Рита. Сама она рукоделием занимается вот уже 50 лет: "Если тебя научили вязать раньше, чем читать, то таков и результат".

Интерес людей не ослабевал в течение всего дня. Больше всего посетители обращались именно к мастерам по шитью, приносили подлежащую ремонту одежду и сумки. Мастера ремонтировали также радиоприемники, преобразователи тока, пульты.

И сами мастера идею мероприятия поддерживают и считают, что очень важно приучать людей ремонтировать вещи, поскольку не все так сложно, как кажется: "Если подумать, сколько мусора мы за собой оставляем, выбрасывая вещи через некоторое время… Это ужасно!"

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