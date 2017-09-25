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Именины: Rauls, Rodrigo

Солнечная, веселая ярмарка

Ключевые слова pētertirgus | gadatirgus | miķeļdienas gadatirgus | tirgus | ярмарка

"С мужем Герваси и сынишкой мы приехали из Англии, чтобы навестить мою семью. На ярмарку пришли посмотреть, что здесь хорошего и купить латышские вещички", – сказала встреченная на ярмарке дня Микелиса Криста Гулбе. Она остановилась возле стенда айзпутской рукодельницы Лайлы Лузере и рассматривала сделанные ею вещи для малышей. Солнце грело, как уж бывает в бабье лето, настроение покупателей и продавцов было бодрым. Но многие, кто до Лиепаи проделал более долгий путь, говорили, что ночью спали лишь несколько часов.

Так, рижанка Лана Бремша, которая предлагала пряности более 50 разных видов, в Лиепаю въехала после полуночи и сразу же после этого нужно было ставить палатку.  На сон оставалось совсем мало времени, поскольку уже с рассветом она была на своем торговом месте. У самого входа внимание прохожих привлекали переливающиеся серебром и золотом ложечки. На них были выгравированы женские и мужские имена. "Наш товар покупают очень хорошо", – с гордостью сказала прибывшая из Клайпеды Сниеголе Силкаускиене. В Клайпеде есть производство, где гравируют имена на ложечках. Теперь уже освоены не только рынки Литвы, Латвии и Эстонии, но торговля проходит также в Польше. Теперь смотрят в сторону Италии.

Полную версию статьи можете прочитать в номере газеты за 26 сентября

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