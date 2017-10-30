В пятницу в ДЮЦ "Лауминя" состоялись соревнования деревянных моделей машин.
Соревнования деревянных моделей машин
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30.10.2017
Ключевые слова bjc laumiņa | sacensības | лаумин | лауминя | соревнования
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Соревнования деревянных моделей машин (1)
В пятницу в ДЮЦ "Лауминя" состоялись соревнования деревянных моделей машин.
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