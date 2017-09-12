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Соревнования для радости

Ключевые слова durbes novads | jāšanas sports | конный спорт | дурбе

Красиво одетые всадники, благородные лошади в парадной экипировке – большое оживление в субботу царило в крестьянском хозяйстве "Атвасес" в Лиеги в Дурбском крае. Впервые там проходили спортивные соревнования по верховой езде на кубок Дурбского края, в которых участвовали 90 наездников.

Соревнования по розыгрышу кубка открыл заместитель председателя Дурбской краевой думы Андрей Радзевич: "Очень приятно видеть, что впервые в Дурбе прибыли столь много лошадей и всадников. Хорошо, что есть люди с инициативой возрождения исторических традиций, которые в Лиепайском регионе связаны с конным спортом". Он отметил, что решение провести розыгрыш кубка Дурбского края принято по инициативе хозяйки к/х "Атвасес" Ласмы Петревицы и тренера Дайниса Ливманиса.

Ласма Петревица говорит, что местные жители хотели, чтобы состоялись соревнования. "И нам самим тоже хотелось. В основном все соревнования проходят где-то дальше. С детьми и молодыми лошадьми сложно проделать столь дальний путь. Для детей это первый опыт соревнований, они взволнованы. Молодым лошадям и всадникам дома легче. В окрестности есть много конюшен, люди тренируются. Даже тогда, если занимаешься ездой на уровне хобби, нужен праздник. Нужно не только тренироваться, но и показать себя. Тренировка – трудное дело, а соревнования предназначены для радости, чтобы показать, чему научились", – рассказала Л.Петревица.

Соревнования проходили на шести маршрутах разной степени трудности. Первая дисциплина – выездка, в которой всадник должен показать свое умение управлять лошадью, выполняя конкретные элементы. Затем следовали три скоростных маршрута, где высота препятствий была 60, 80 и 100 сантиметров. На двух последних маршрутах уже нужно было преодолеть препятствия высотой в 110 и 120 сантиметров. В конкуре задача лошади и наездника – преодолеть все препятствия в определенной последовательности. За поваленные препятствия, проезд мимо них или отказ лошади прыгать судьи дают штрафные очки. Принимается также во внимание время выполнения маршрута.

 Полную версию статьи можете прочитать в номере газеты за 12 сентября. 

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