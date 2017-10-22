В пятницу в ДЮЦ "Лауминя" состоялись соревновавния деревянных моделей машин
Сорнвнования деревянных моделей машин
22.10.2017
Ключевые слова laumiņa | koka mašīnu sacensības | соревнования | детско-юношеский центр
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