Споткнулись о мастеров по отбиванию

Ключевые слова virslīga | futbols | лиепая/мого | футбол | высшая лига

Футбольный клуб "Лиепая/Мого" вчера в матче 23-го тура Латвийской высшей лиги на своем поле не смог взломать плотную защиту "Елгавы" и уступил со счетом 0:1 (0:0).

После блистательной игры в полуфинале розыгрыша Кубка Латвии елгавчане на поле стадиона "Даугава" вышли по заранее подготовленным чертежам редутов основательной защиты. Список потерь состава хозяев дополнил дисквалифицированный Хмыз, позицию которого занял Клява, а в центр нападения вернулся Иванов. Он на поле провел только первый тайм, так как хозяевам требовалась дополнительная мощность в нападении, чтобы взломать плотную защиту гостей.

В начале матча земгальцы стандартными ситуациями ненадолго закрепились вблизи штрафной площадки наших, а в целом выраженный акцент ставили на игру с защиты. Потенциал контрнападений гостей подтвердила статистика первого тайма. Пока на счету лиепайчан был только один удар мимо ворот, то на счету противников наших были четыре удара, и в трех случаях мяч летел в створку ворот, заставляя Ралькевича включиться в игру.

Главный тренер лиепайчан Тамаз Пертия с края поля регулярно напоминал игрокам об их задаче играть широко, но стремления хозяев не завершались обострениями на штрафной площадке гостей. Карашаускас снова с фланга часто перебегал в центральную зону поля, освобождая место Томковичу, но такие маневры не смущали гостей, и их линия защиты из пяти игроков при помощи четырех полузащитников оставалась неуязвимой. Гости множеством нарушений также успешно гасили темп игры, не позволяя хозяевам действовать широко по краям нападения.

Появление Гребиса на поле во втором тайме изменило ход борьбы. Он как обычно привлекал к себе внимание противников, успешно боролся на штрафной площадке, создавая там толчею и хаос. Но Икстенс на своей штрафной площадке реагировал как на очень опасные эпизоды, так и на менее опасные события.

В контрнападении елгавчане благодаря планирующему удару Клюшкина все-таки забили свой гол, на что лиепайчане ответили еще большим натиском, множеством навесов, переводом защитников на линию нападения, оставив подвижных полузащитников в условной защите. Наши забили мяч в ворота, но только при нарушении правил, и "Елгава", которая большую часть матча провела отбиваясь, то есть, отбивая мяч по возможности дальше от своей штрафной площадки, одержала счастливую победу.

Следующий матч высшей лиги "Лиепая/Мого" проведет после перерыва сборных – 14 октября против "РФС".