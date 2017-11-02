Чтобы обеспечить удобное пользование порталом и улучшить функциональность, мы используем файлы cookie. Продолжив смотреть эту страницу, Вы соглашаетесь на сохранение файлов cookies в памяти вашего электронного устройства. Продолжить Больше информации

Четверг, 2. ноября

+11°C
Ветер: R 6.3 м/с
Laika ziņas Liepājā

Именины: Dzīle, Viva, Vivita

"Студенток" оставили после уроков

Ключевые слова basketbols | liepājas papīrs/lsss | женский баскетбол

Во втором тайме позволив соперницам набрать лишь 14 очков, команда "Лиепаяс папирс/ЛССС" в элитном дивизионе Латвийско-эстонской женской баскетбольной лиги со счетом 88:50 (31:18, 24:18, 16:6, 17:8) на своей площадке уверенно обыграла команду "Латвияс университате". 

Стартовая пятерка "Лиепаяс папирс/ЛССС": Рубене, Пуриня, Вейнберга, Якобсоне, Витола. 

Равноценным в этом матче было лишь его начало. Наши хорошо атаковали с периметра, а "студентки" отвечали успешными проходами. В середине первой четверти лиепайчанки совершили рывок 9:0 и постепенно стали отдаляться от соперниц. Уже в течение первых 10 минут Линда Рубене отличилась 10 очками. У баскетболисток "ЛУ" были трудности с преодолением плотной защиты лиепайчанок, а также хозяйки площадки доминировали в борьбе за подборы. В целом в этом матче на счету наших 52 подбора, а гостьям осталось лишь 32. Уже в середине второй четверти после дальнего броска Рубене лиепайские баскетболистки добились перевеса в 23 очка. В завершение тайма у хозяек пропала дисциплина игры, и соперницы все чаще имели возможность выполнять свободные броски. После сыгранных 20 минут "студентки" накопили 13 ошибок, а у наших было лишь 5.

В начале второго тайма результативность в обеих командах ухудшилась. Баскетболистки бросали мимо с хороших позиций, а также грешили с культурой передач. У хозяек не все задуманное удавалось в нападении, зато в защите наши действовали качественно. Лиепайчанки до конца матча по всей площадке играли плотно и агрессивно, не давая соперницам много возможностей для выполнения свободных бросков.

Команда "Лиепаяс папирс/ЛССС" свой следующий матч проведет 5 ноября на выезде, когда встретится с "ТТТ юниорес". 

Комментарий 

Главный тренер "Лиепаяс папирс/ЛССС" Арманд Мисус:
– Рослые баскетболистки сегодня свое сделали и уладили игру. Невысоким следовало больше результативно выполнять свободные дальние броски. В целом я игрой доволен, особенно во втором тайме, когда мы не давали им передышки, вместе с тем, у соперниц стала прихрамывать точность.

  • Комментарии (0)
  • 0
  • 0
  • 0
+ просмотреть все Осталось символов: 500

Добавить комментарий

Портал liepajniekiem.lv не несет ответственности за добавленные к статьям комментарии. Призываем соблюдать толерантность, рамки приличия и обходиться без грубости.

На портале запрещено размещать:
- Неэтичные, грубые комментарии, комментарии, которые предоставляют лживую информацию,
- Комментарии, которые противоречат законодательству ЛР,
- Комментарии, расистского характера и разжигающие этническую нетерпимость,
-Информацию коммерческого характера или любого рода рекламу и агитацию.

В случае несоблюдения правил, liepajniekiem.lv имеет право удалять комментарии, закрывать доступ к комментариям и сообщать правоохранительным органам.

Внимание!!!
Чтобы снизить возможности на портале манипулировать мнением и настроением комментаторов, комментарии, авторы которых участвуют в дискуссиях под разными никами, будут выделены серым цветом. Так как этот процесс технический, то возможны ситуации, при которых окрашенные комментарии могут быть не от одного автора, или же неокрашенные комментарии могло писать одно и то же лицо.

+ просмотреть все

Галереи

Saistītās ziņas

Pamanīji neatbilstošu saturu? Būsim pateicīgi, ka par to informēsi mūs!