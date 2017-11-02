"Студенток" оставили после уроков

Ключевые слова basketbols | liepājas papīrs/lsss | женский баскетбол

Во втором тайме позволив соперницам набрать лишь 14 очков, команда "Лиепаяс папирс/ЛССС" в элитном дивизионе Латвийско-эстонской женской баскетбольной лиги со счетом 88:50 (31:18, 24:18, 16:6, 17:8) на своей площадке уверенно обыграла команду "Латвияс университате".

Стартовая пятерка "Лиепаяс папирс/ЛССС": Рубене, Пуриня, Вейнберга, Якобсоне, Витола.

Равноценным в этом матче было лишь его начало. Наши хорошо атаковали с периметра, а "студентки" отвечали успешными проходами. В середине первой четверти лиепайчанки совершили рывок 9:0 и постепенно стали отдаляться от соперниц. Уже в течение первых 10 минут Линда Рубене отличилась 10 очками. У баскетболисток "ЛУ" были трудности с преодолением плотной защиты лиепайчанок, а также хозяйки площадки доминировали в борьбе за подборы. В целом в этом матче на счету наших 52 подбора, а гостьям осталось лишь 32. Уже в середине второй четверти после дальнего броска Рубене лиепайские баскетболистки добились перевеса в 23 очка. В завершение тайма у хозяек пропала дисциплина игры, и соперницы все чаще имели возможность выполнять свободные броски. После сыгранных 20 минут "студентки" накопили 13 ошибок, а у наших было лишь 5.

В начале второго тайма результативность в обеих командах ухудшилась. Баскетболистки бросали мимо с хороших позиций, а также грешили с культурой передач. У хозяек не все задуманное удавалось в нападении, зато в защите наши действовали качественно. Лиепайчанки до конца матча по всей площадке играли плотно и агрессивно, не давая соперницам много возможностей для выполнения свободных бросков.

Команда "Лиепаяс папирс/ЛССС" свой следующий матч проведет 5 ноября на выезде, когда встретится с "ТТТ юниорес".

Комментарий

Главный тренер "Лиепаяс папирс/ЛССС" Арманд Мисус:

– Рослые баскетболистки сегодня свое сделали и уладили игру. Невысоким следовало больше результативно выполнять свободные дальние броски. В целом я игрой доволен, особенно во втором тайме, когда мы не давали им передышки, вместе с тем, у соперниц стала прихрамывать точность.