Сумасшествие второго дня смыл дождь

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Соревнования по экстремальным видам спорта "Mad Liepaja" в этом году на второй день сорвал дождь, из-за которого катание в скейт-парке приморского парка небезопасно, поэтому в общем зачете принимались во внимание результаты квалификационных заездов.

Организатор соревнований Агрис Клепис ранее надеялся на преодоление порога ста участников, и действительно заявки подали более ста участников. Однако в реальности гонщиков ВМХ фристайла, инлайна и скутеров было немного меньше. Хотя день был пасмурный, ходу соревнований в первый день осадки не помешали, и участники продемонстрировали свои навыки перед довольно многочисленной зрительской аудиторией.

Правда, учитывая то, что лучшие и сумасшедшие трюки обычно приберегаются к финалу, есть основание предполагать, что экстремалы раскрыли не все свои карты, и один-другой спортсмен также не скрывал, что самые внушительные трюки приберег на второй день соревнований. Из-за дождя он начался с задержкой на несколько часов, но вскоре после начала соревнований начало моросить с новой силой, и в конце концов организаторы решили отменить воскресные старты и в общем зачете учесть результаты квалификации.

Оценивая уровень выступления участников, А.Клепис считает, что он вырос и в развитии сделан еще один шаг вверх. На группы начинающих дождь повлиял меньше всего, так как в них финальные заезды вовсе не были предусмотрены. "Есть ребята с потенциалом. Мне очень радостно за скутеры. Во всей Латвии их называют кузнечиками, так как они везде лезут, всем мешают, а у нас в Лиепае гонщики ВМХ со скутеристами очень хорошо уживаются", - говорит Агрис.

В конкуренции любителей была очень хорошая посещаемость – более десяти участников в каждой из трех дисциплин, и похоже, что примерно трети нынешних любителей в следующем году придется перейти в группу Pro. В этом году выступление участников группы профессионалов было достойно уровня европейских скейт-парков, и ожидалось, что в финалах он будет еще внушительнее. Например, Олав Брикманис в скутерах после трюка "Flair double whip" заявил, что он еще только разминается, дав понять, что готовится нечто шальное.

Во фристайле ВМХ победил представляющий лиепайскую команду "Rave team" вентспилсчанин Эрнест Зеболдс, еще один лиепайчанин Карлис Дзерве был третьим, а в финальную десятку вошли еще трое хозяев.

В группе Pro инлайна победил Никлав Катлапс, а среди любителей – Роберт Луданс. Лучшим среди любителей ВМХ был Лаурис Атматс, а в квалификации скутеров и вместе с этим в общем зачете победил Олав Брикманис. Трое победителей в группах начинающих – Артур Вирдзиниекс (ВМХ), Эдуард Гринвалдс (инлайн) и Даниель Шебергс (скутер).