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Тренировались на лиепайском льду

Ключевые слова kamaniņu braukšana | ледовый холл

Всю прошлую неделю в Лиепае провела сборная Латвии по санному спорту среди молодежи и юниоров. Она пребывала на базе отдыха "Драудзиба" в Бернати, где воспользовалась возможностями тренировок на пляжном песке, а 12 молодых талантов Латвии занимались также в ледовом холле Лиепайского олимпийского центра. Его лед оказался пригодным не только для тренировок и матчей хоккеистов, но и для освоения старта саночников.

Заместитель директора Лиепайского олимпийского центра Райво Шпакс поведал, что саночники сами "нашли дорогу" в Лиепаю, где гостили уже в прошлом году.

"Хорошие условия для тренировок, тренировки у моря, разнообразие тренировок. Мы можем сменить свою обычную среду в Мурьянской спортивной гимназии со стадиона, с интерната на пляж, на песок, где можем выполнять разные упражнения, осуществлять разные элементы. Лиепайский олимпийский центр привлек нас льдом. В этом сезоне мы хотели испробовать нечто новое и своевременно отработать разные нюансы", – старший тренер сборной Зинтис Шайцанс пояснил причины, почему молодые саночники Латвии этим летом отправились в Лиепаю. Также в Лиепае и Бернати внимание уделяется тренировкам на скорость спортсменов, а также многим другим делам.

В чемпионате Латвии участвуют примерно 70 юных саночников, и это весьма большое число, принимая во внимание, что это не дешевый вид спорта. На зарубежных трассах один спуск стоит 25 евро. По сравнению с хорошо известными в Латвии спортивными видами, связанными со льдом, Айвар Калниньш говорит, что санный спорт является наиболее сложным и опасным.

Говоря о проводящих в Лиепае тренировки спортсменах, опытный тренер санного спорта Латвии Петерис Циманис говорит, что практически все готовятся к розыгрышу Кубка мира, чемпионату Европы и чемпионату мира. Важнейшими соревнованиями в этом сезоне будет чемпионат мира, который состоится в Германии, в Альтенберге, пояснил З.Шайцанс.

П.Циманис указал, что лед ледового холла ближе всего к "настоящему" льду. Он говорит, что лед в Лиепае более доступен, чем в Риге, где он, во-первых, вдвое дороже, а во-вторых, втрое больше загружен.

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