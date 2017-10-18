Удалось сохранить дух романа

Ключевые слова liepājas biedrību nams | izrāde | kuršu vikingi | спектакль

Посмотрев премьеру "Куршские викинги" Лиепайского народного театра, писатель Андрей Мигла поблагодарил создателей за то, что сохранен дух романа – дух куршей. Он является соавтором одноименного литературного произведения.

"Это была большая авантюра. Мы счастливы, что наконец-то попали на сцену", – получив громкие аплодисменты и охапку цветов, после премьеры зрителям призналась режиссер Инара Калнарая. Премьера состоялась в конце прошлой недели в Лиепайском доме латышского общества.

Фрагменты спектакля до этого Лиепайский народный театр представил весной во время Международного фестиваля любительских театров "Здесь и больше нигде" в Лиепае. Уже в большем объеме с постановкой можно было ознакомиться в сентябре в Дурбе, на мероприятии Дня единства балтов. И хотя было задумано, что премьеру обогатят сцены борьбы в исполнении хозяев гробинского активного туристического центра "Поселение куршских викингов", на сей раз это не состоялось.

Отображенные в высоко оцененном романе А.Миглы и Валдиса Румниекса события древней истории, когда ради власти жертвуют своей землей и людьми, перекликаются с процессами в современном мире, где стремления к материальным благам подавляют человечность, – говорится на домашней странице Лиепайского центра народного творчества и культуры. И.Калнарая поставила произведение в укороченной версии. Сценарий к постановке создала сама, ей во многом помогала участница народного театра, филолог Сандра Окунева.

"Я не хотела бы, чтобы это называли авантюрой, – после спектакля корреспонденту "Курземес вардс" сказал А.Мигла. – Было действительно интересно. Я верю, что эта постановка сплотит коллектив – чтобы проверить свою силу, нужно браться за более трудные произведения. Если столь эпическое произведение можно поставить и сохранить его дух, я этому рад".

"В декорациях – масштабность, в игре – масштабность!" – А.Мигла оценил одновременно простое и сложное сценическое решение – мосток, который по необходимости трансформируется и побуждает воображение зрителя. Костюмер и сценограф спектакля – художница Даце Ланка. Нужное настроение помогали создавать также видеопроекции. Актерам помогала консультант по движениям Агате Цукура.

Поскольку "Куршские викинги" – крупноформатный спектакль, на сцене был задействован весь коллектив театра – примерно 20 человек. В главных ролях: Гинт Виксна (Локер), Янис Муйжниекс (Андис), Анна Курган (Сигрида), Анита Страздиня (Алда). Соавтор романа, который сам в свое время был также режиссером, критических слов участникам Лиепайского народного театра не адресовал, добавив: "Я верю, что еще сыграются".