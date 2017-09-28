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Ухоженное должно быть хорошим, и наоборот

Ключевые слова osta | konkurss | sakoptākais ostas uzņēmums | порт | конкурс

Самым ухоженным предприятием Лиепайского порта этого года вчера было объявлено ООО "Эвия" специальной экономической зоны, фирма Василия Билюка, которая находится в Новой Лиепае на ул.Упмалас.

Ухоженность портовых предприятий узе шесть лет оценивает управление Лиепайской СЭЗ вместе с городской стройуправой. Жюри посещает фирмы без предварительного предупреждения, – газете "Курземес вардс" сказал управляющий СЭЗ Янис Лапиньш. При оценке порядка и привлекательности на бизнес-территориях учитывается и специфика деятельности. "Если здесь есть нефтепродукты, то все должно отвечать требованиям среды, очень строго должна соблюдаться безопасность. В свою очередь, судоремонтное предприятие будет выглядеть совсем по-другому, но из-за этого не хуже – суда тоже можно ремонтировать в упорядоченной среде". – сказал он. Заместитель управляющего Улдис Хмиелевский отметил: "Обычно на предприятиях, которые получают титул самого ухоженного, все в порядке как визуально, так и во всем остальном. Ведь обычно предприниматели сначала заботятся об экономической стороне – о "моторе". Жюри оценивает визуальный облик – как предприятие выглядит со стороны улицы, как выглядит территория, а также все, что связано с безопасностью и средой – сортировка отходов, размещение емкостей, очень много разных критериев, – рассказал Я.Лапиньш.

"Мы рады, что проведенная нами работа замечена. Очень приятно", – сказала финансовый директор предприятия "Эвия" Лайма Тимошева. Фирме "Эвия" в следующем году исполнится 25 лет, и 15 лет она работает на ул.Упмалас на территории площадью 18 000 квадратных метров, а вместимость ее емкостей составляет 11 000 кубометров, там трудится 30 человек. "Мы занимаемся перевалкой как нефтепродуктов – дизтопливо, так и базового масла, в том числе рапсового, – рассказала Л.Тимошева. – Чтобы огромная территория с базой нефтепродуктов была ухоженной, требуется много времени и труда, и все это зависит от руководителя предприятия. Приятно принимать гостей и партнеров по сотрудничеству на ухоженной территории".

Подарки за ухоженность весьма символические – специальная табличка на фасаде предприятия, Похвальная грамота, декоративная модель судна. В этом году учрежден новый приз – так как СЭЗ поддерживает пленэр художников, то каждое лето территорию победителя предыдущего года будут запечатлевать художники, чтобы в следующем году предприятие могло получить на память картину художника. В этот раз такой приз – картину Айвара Клейнса получила фирма "ГИ терминалс".

В конкурсе второе место заняло предприятие "Кугю бувес рупница", а третье – "ДГ терминалс". Благодарность управляющего СЭЗ за внесенные в течение года вложения получили предприятия "Baltic Biofuel Company" (вложено 0,93 миллиона евро), "Молс Л" (1,3 миллиона евро) и "Dan Store" (3,1 миллиона евро).

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