В кинофильме лиепайчане превращаются в революционеров  

Ключевые слова liepajas universitāte | baseina iela | filma | 1906 | aktieri | кино | фильм

В здании бывшего общежития Лиепайского университета на ул.Басейна уже вторую неделю идут съемки фильма. Там снимают один из посвященных 100-летию Латвии фильмов – игровой фильм режиссера Гатиса Шмитса "1906" с актером Лиепайского театра Мартиньшем Калитой в главной роли. В массовых сценах участвуют и другие лиепайчане.

"Боевик социал-демократов Серый закрутил роман с декаденткой Виолеттой. Ноябрь 1906 года, который в Риге позднее вспоминали как бурный месяц богемы и кровавого террора", – говорится в анонсе фильма "1906". Этим фильмом режиссер Гатис Шмитс хочет актуализировать слишком однозначно оцениваемую революцию 1905 года и исторический период, о котором в литературе и кино говорится мало. "С детства нам внушали некий светлый образ революционеров, которые во имя будущего боролись со злыми немцами и ужасными капиталистами. Это следовало бы смягчить, это неправда", – указывает режиссер. Но он подчеркивает, что, несмотря на проделанную основательную исследовательскую работу об этом периоде, фильм не задуман как историческая лекция.

В центре фильма – жизнь двух человек и еще нескольких их сподвижников на фоне революционных событий. В главных ролях: Мартиньш Калита – революционер Серый и Инесе Пуджа, актриса Валмиерского драматического театра – поэтесса Виолетта. Действие фильма происходит в Риге.

Фильм задуман как драма со многими напряженными сценами и криминальными элементами, он овеян также романтикой. В Лиепае съемки будут проходить до 17 ноября, а затем продолжатся в Риге. На экраны фильм "1906" выйдет в ноябре следующего года.

Во вторник во дворе здания на ул.Басейна, 9 снимали сцену, где действие происходит на заводе "Фельцер". Революционеры в день зарплаты обворовали кассу завода. Это был первый день съемок с массовыми сценами. В роли рабочих снимались десятки лиепайчан и не только. В общей сложности около 50 человек должны были прибыть уже в 6 часов утра.

Возможность набраться опыта получили также четыре воспитанницы программы стилистов Лиепайского училища музыки, искусства и дизайна, они практиковались у гримеров фильма. Изображали грязь на лицах рабочих, учились делать шрамы, накладывать пот из глицерина.

Киностудия "Танка", которая снимает игровой фильм "1906", здание на ул.Басейна обживает уже с лета, когда совершенно случайно нашла место для съемок. "Приехали в Лиепаю посмотреть, так как архитектура соответствует времени, отражаемому в фильме, ходили по этому району, хотели снимать экстерьеры, которые вроде бы соответствовали Гризинькалнсу того времени в Риге, подходящих мест так и не нашли, но заметили это здание", – рассказал продюсер фильма Рейнис Калвиньш. Съемочную группу привлекло строение дома, его разные уровни, например, одна часть здания двухэтажная, с низкими потолками и маленькими коридорами, а в другой – широкие коридоры, с высокими потолками, где можно снимать сцену больницы. Помещения здания на ул.Басейна подходят также для создания образа тюрьмы, борделя, квартиры. Двор годится для съемок других сцен. "Мы поняли, что можем здесь подготовить четыре-пять локаций. Тогда стоит ехать в Лиепаю на столь продолжительное время, если здесь можно снять почти половину фильма", – сказал продюсер.

Чтобы заброшенное на длительное время здание, его помещения переоборудовать для съемок, проделана огромная работа. Вывезено около 10 контейнеров строительного мусора. Проделаны другие работы, чтобы съемочная группа могла там находиться. Ко многим работам подключились местные жители и соседи, которые очень благодарны создателям фильма.

Здание не отапливается, поэтому в нем ощущается промозглость. В отдельных местах, например, в помещениях, где оборудовано бюро фильма, место, где обедают участники массовых сцен, раздевалка и гримерная, включены обогреватели. Лиепайское самоуправление выделило киностудии "Танка" 1500 евро на покрытие расходов на электричество.