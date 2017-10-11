В концовке позаботились об интриге

Ключевые слова hokejs | liepāja/optibet | хоккей

В Латвийской хоккейной лиге "Оптибет" ХК "Лиепая/Оптибет" на своей площадке в интригующей борьбе со счетом 3:1 (1:0, 1:0, 1:1) обыграл своего принципиального противника – ХК "Курбадс". Две шайбы в пользу хозяев забросил Даниэль Богдзюл.

Лиепайские хоккеисты уверенно провели первый период, опаснее и больше угрожая воротам противников. Наши играли активнее и интереснее, но в первые 20 минут единственный гол при численном преимуществе забил Лаурис Баярунс. Правда, в целом на игру "львов" повлияли заработанные в первом периоде восемь штрафных минут.

Второй период активнее начали гости, но шайбу уже на 2-й минуте забросил Даниэль Богдзюл, который вообще без опеки был оставлен перед воротами. После начального наступления "Курбадса" в продолжение игра выровнялась, но игроки обеих команд грешили качеством передач.

В заключительном периоде матча не последовало ожидавшегося натиска со стороны противников. Хозяева уверенно контролировали игру в нейтральной зоне, и гости лишь изредка получали возможность выполнить свободные и не очень опасные броски. Но хозяева площадки в концовке матча сами позаботились об интриге. Когда до конца третьего периода оставалось неполных 4 минуты, лиепайчане заработали два удаления и остались втроем. Что не удалось гостям сделать, играя впятером против троих, то они совершили в момент, когда вратаря заменили на шестого полевого игрока, а "оптибетцы" играли вчетвером. Концовка матча была напряженной, но одновременно с финальным сигналом матча Богдзюл забросил шайбу уже в пустые ворота "Курбадса".

В команде гостей лучшим признан Хардий Парадниекс, а в составе хозяев площадки звездой матча назван Вадим Мищук, у которого этот матч был первым в нынешнем сезоне.

14 октября "Лиепая/Оптибет" примет у себя команду "Земгале/ЛЛУ".