13 октября на торжественном мероприятии отметили день белой трости, напомнив, что среди участников движения есть также и слепые и слабовидящие люди.
В Лиепае отметили день белой трости
14.10.2017
Ключевые слова baltā spieķa diena | satiksmes dalībnieki | белая трость | слепые
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