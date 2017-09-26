Чтобы обеспечить удобное пользование порталом и улучшить функциональность, мы используем файлы cookie. Продолжив смотреть эту страницу, Вы соглашаетесь на сохранение файлов cookies в памяти вашего электронного устройства. Продолжить Больше информации

Вторник, 26. сентября

+17°C
Ветер: A 5.7 м/с
Laika ziņas Liepājā

Именины: Gundars, Knuts, Kurts

В лиепайском ралли только два экипажа лиепайчан

Ключевые слова rallijs | rally Kurzeme | Ātruma festivāls | Rallijs Liepāja | ātrumlaivas | ралли | ралли курземе

В конце следующей недели будет проходить фестиваль скорости "Курземе", во время которого в Лиепае состоятся этап чемпионата Европы и Латвии по ралли "Ралли Лиепая" и розыгрыш Кубка "UPB Energy" для скоростных лодок, соревнования на "Жигулях" "ЛАДА RX Курземе", а также соревнования регулярности исторических автомашин.

На проходившей вчера пресс-конференции организаторы соревнований и спортсмены информировали, что этой осенью ралли будет более продолжительным, чем обычно, так как у спортсменов соревнования по сути начнутся уже в начале следующей недели. Нынешнее осеннее ралли примечательно тем, что оно совмещает "Ралли Лиепая", которое прежде было зимним ралли, и ралли "Курземе", которое до сих пор проводилось осенью.

Организатор "Ралли Лиепая" Раймонд Строкшс сказал, что у молодых энтузиастов автоспорта соревнования начнутся уже во вторник: "В них примет участие экипаж лиепайчан с Мартиньшем Сесксом за рулем. В среду состоятся тестовые скоростные этапы, а в четверг автоспортсмены ознакомятся с трассой. В пятницу будут тестовые заезды, а в конце недели – соревнования, которые в воскресенье завершатся жирной точкой. Центральным событием будет "Ралли Лиепая" – заключительный этап как сезона чемпионата Европы по ралли FIA, так и сезона чемпионата Латвии по ралли. Среди представителей водно-моторного спорта здесь состоится решающая борьба – если в 2016 году соревнования на Кубок "UPB Energy" в Торговом канале начали сезон соревнований скоростных лодок, то в этом году в Лиепае состоится последний этап чемпионата.

Прием заявок участников на заключительный этап ралли Европы FIA завершился 21 сентября. На участие в соревнованиях записались лидеры общего зачета всех классов – 37 участников, в том числе четыре экипажа латышских пилотов, возглавляемые лиепайчанином Мартиньшем Сесксом, Янисом Беркисом, Янисом Воробьевым и Ральфом Сирмацисом.

В этот раз в ралли участие примут только два экипажа лиепайчан: Мартиньш Сескс ("ЛМТ Аутоспорта академия") и Ричард Раймонд Виксна. М.Сескс сказал: "Нам необходим прогресс после прошлого года, когда мы были четвертыми. Но нельзя слишком спешить и проявлять отчаянность, ведь вскоре после соревнований в Лиепае мы должны в Эстонии отстаивать титул чемпионов Латвии. Главное – ехать и наслаждаться соревнованиями". М.Сескс в соревнованиях будет участвовать на "Пежо" с передним приводом. "Думаю, на гравии эта машина одна из лучших", – сказал Мартиньш.

Портал liepajniekiem.lv выяснил, что сервисный парк ралли в этом году будет находиться на ул.Пулвера, которая будет закрыта для транспортного движения на участке от ул.Бривибас до кругового перекрестка ул.Цукура. 

  • Комментарии (0)
  • 0
  • 0
  • 0
+ просмотреть все Осталось символов: 500

Добавить комментарий

Портал liepajniekiem.lv не несет ответственности за добавленные к статьям комментарии. Призываем соблюдать толерантность, рамки приличия и обходиться без грубости.

На портале запрещено размещать:
- Неэтичные, грубые комментарии, комментарии, которые предоставляют лживую информацию,
- Комментарии, которые противоречат законодательству ЛР,
- Комментарии, расистского характера и разжигающие этническую нетерпимость,
-Информацию коммерческого характера или любого рода рекламу и агитацию.

В случае несоблюдения правил, liepajniekiem.lv имеет право удалять комментарии, закрывать доступ к комментариям и сообщать правоохранительным органам.

Внимание!!!
Чтобы снизить возможности на портале манипулировать мнением и настроением комментаторов, комментарии, авторы которых участвуют в дискуссиях под разными никами, будут выделены серым цветом. Так как этот процесс технический, то возможны ситуации, при которых окрашенные комментарии могут быть не от одного автора, или же неокрашенные комментарии могло писать одно и то же лицо.

+ просмотреть все

Галереи

Saistītās ziņas

Pamanīji neatbilstošu saturu? Būsim pateicīgi, ka par to informēsi mūs!