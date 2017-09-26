В лиепайском ралли только два экипажа лиепайчан

Ключевые слова rallijs | rally Kurzeme | Ātruma festivāls | Rallijs Liepāja | ātrumlaivas | ралли | ралли курземе

В конце следующей недели будет проходить фестиваль скорости "Курземе", во время которого в Лиепае состоятся этап чемпионата Европы и Латвии по ралли "Ралли Лиепая" и розыгрыш Кубка "UPB Energy" для скоростных лодок, соревнования на "Жигулях" "ЛАДА RX Курземе", а также соревнования регулярности исторических автомашин.

На проходившей вчера пресс-конференции организаторы соревнований и спортсмены информировали, что этой осенью ралли будет более продолжительным, чем обычно, так как у спортсменов соревнования по сути начнутся уже в начале следующей недели. Нынешнее осеннее ралли примечательно тем, что оно совмещает "Ралли Лиепая", которое прежде было зимним ралли, и ралли "Курземе", которое до сих пор проводилось осенью.

Организатор "Ралли Лиепая" Раймонд Строкшс сказал, что у молодых энтузиастов автоспорта соревнования начнутся уже во вторник: "В них примет участие экипаж лиепайчан с Мартиньшем Сесксом за рулем. В среду состоятся тестовые скоростные этапы, а в четверг автоспортсмены ознакомятся с трассой. В пятницу будут тестовые заезды, а в конце недели – соревнования, которые в воскресенье завершатся жирной точкой. Центральным событием будет "Ралли Лиепая" – заключительный этап как сезона чемпионата Европы по ралли FIA, так и сезона чемпионата Латвии по ралли. Среди представителей водно-моторного спорта здесь состоится решающая борьба – если в 2016 году соревнования на Кубок "UPB Energy" в Торговом канале начали сезон соревнований скоростных лодок, то в этом году в Лиепае состоится последний этап чемпионата.

Прием заявок участников на заключительный этап ралли Европы FIA завершился 21 сентября. На участие в соревнованиях записались лидеры общего зачета всех классов – 37 участников, в том числе четыре экипажа латышских пилотов, возглавляемые лиепайчанином Мартиньшем Сесксом, Янисом Беркисом, Янисом Воробьевым и Ральфом Сирмацисом.

В этот раз в ралли участие примут только два экипажа лиепайчан: Мартиньш Сескс ("ЛМТ Аутоспорта академия") и Ричард Раймонд Виксна. М.Сескс сказал: "Нам необходим прогресс после прошлого года, когда мы были четвертыми. Но нельзя слишком спешить и проявлять отчаянность, ведь вскоре после соревнований в Лиепае мы должны в Эстонии отстаивать титул чемпионов Латвии. Главное – ехать и наслаждаться соревнованиями". М.Сескс в соревнованиях будет участвовать на "Пежо" с передним приводом. "Думаю, на гравии эта машина одна из лучших", – сказал Мартиньш.

Портал liepajniekiem.lv выяснил, что сервисный парк ралли в этом году будет находиться на ул.Пулвера, которая будет закрыта для транспортного движения на участке от ул.Бривибас до кругового перекрестка ул.Цукура.