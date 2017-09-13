Ключевые слова sv.trīsvienības katedrāle | torņa skolas darbnīca | sadraudzība | sandra vensko | церковь св. троицы | венско сандра | мастерские

В старинной башне собора Святой Троицы в воскресенье колокола храма звучали особенно, так как в башне собрались люди, которые предавались краскам, запахам, ощущениям.

Там была мастерская Башенной школы – содружество и рисование библейских текстов под руководством Сандры Венско. Она рассказала: "Идею я привезла из Германии, где практикуются такие занятия. После богослужения не покидают мысли об услышанном, и здесь продолжается их изложение на бумаге. Таким образом мы идем к духовному совершенству. Об этом на богослужении говорил также декан Петерис Калкс. В этом состоит суть духовного роста. Это свободный выбор – человек приходит и совершенствует себя, он желанный здесь и может хорошо чувствовать себя. Мы не вмешиваемся в творческую деятельность, здесь нет неправильных рисунков".

Для созерцания участникам был предложен текст из Библии: "Ибо я не стыжусь благовествования Христова, потому что оно есть сила Божия ко спасению всякому верующему, во-первых, Иудею, потом и Еллину. В нем открывается правда Божия от веры в веру, как написано: праведный верою жив будет". Лига Лапиня, глядя на данную цитату, признала, что на бумаге изложит то, что чувствует. Сидя еще перед белым листом бумаги, Ритвар Трукшанс рассказал, что его крестили в этой церкви: "Находясь в башне старинного храма, смотрю на данный текст и думаю, как визуализировать его". Среди рисовальщиков были молодые люди, мамы и бабушки с детьми. Отображение библейского текста было одним из мероприятий программы Дней европейского культурного наследия. Лиепайский собор Святой Троицы третий год подряд участвует в этом проекте и второй год в соборе проводятся дни поэзии. В пятницу в 8 часов вечера каждого желающего ощутить мощь старинного сооружения и увидеть как переплетаются в красках, как в стенах храма звучат музыка и слова приглашают посетить перформанцию поэзии и музыки "Вертикаль поэзии". В ней примут участие поэты Гунита Бока, Инта Кампара, Даце Метея, Гунта Шнипке, Валентин, Сандра Венско, художница Агнесе Рудзите, музыкант Иева Талберга, органист Майя Закис, об освещении для происходящего позаботится художник по свету Янис Василис.