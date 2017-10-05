В трагической аварии в Бартской волости погибли три человека

Ключевые слова policijas informācija | satiksmes negadījumi | cietušie | bojā gājušais | дтп | авария

Сегодня, 5 октября, в Гробиньском крае, в Бартской волости, произошла авария, унесшая жизни трех человек, сообщили в Государственной полиции. Вызов в в Бартскую волость поступил в 12.00.

Столкнулись две машины, в ДТП погибли три человека.

Еще в два часа дня на месте работала полиция и "скорая". Движение было полностью блокировано.