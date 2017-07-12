В жизнь – с хорошим багажом

Ключевые слова liepājas modes un mākslas studija | Tatjana Jaremčuka | izlaidums | мода

На выпуске Лиепайской студии моды и искусства "Открыть себя" в субботу, 8 июля, был праздник с цветами, слезами радости и лакомствами. Но сначала дети и молодежь продемонстрировали, чему они научились на занятиях студии.

В первой части выпускного мероприятия был поставленный Алвиной Яремчук спектакль "Багаж жизни". В нем главные героини должны были пройти суровую эмоциональную проверку, которая ждет каждого молодого человека, беззаботное детство которого закончилось и которому нужно выходить в большую жизнь, и сделать свой выбор.

Во второй части – шоу – девушки продемонстрировали освоенное в студии умение дефиле, актерского искусства, танцев, эстетики и стиля. Когда все подготовленное на сцене было продемонстрировано, началась самая приятная часть выпуска. Как и каждый год, были вручены сертификаты за освоенное в студии.

"Каждый год выпуск становится особым, важным и значимым мероприятием для педагогов, родителей и воспитанников", – сказала заведующая студией моды и искусства Татьяна Яремчук.

"Мне в студии понравилось все", – сказала Даниела Адиня. В качестве важнейших обретений на будущее Даниела упомянула хорошую осанку, вежливое отношение к людям, этику стола. Девушка еще не знает, какую профессию выберет в жизни, однако ей обязательно пригодится освоенное в студии. В свою очередь, Яна Нестеренко признала, что педагоги в студии были очень добродушными: "Нас научили, что означает дружба, как общаться со всеми людьми. Нравилось осваивать и умение правильно одеваться, правильную осанку и походку. Нас научили, что такое красота и что для девушки самое важное".

Лиепайская студия моды и искусства предлагает эстетически просветительные занятия для детей и молодежи в возрасте от 6 до 18 лет.