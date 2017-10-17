Вдохновение на будущее

Ключевые слова karjeras nedēļa | iedvesma | Renārs Kaupers | skolēni | неделя карьеры | школьники

На этой неделе в Лиепае проходит неделя карьеры под девизом "Я хочу! Я могу! Я делаю!". Карьера недели традиционно проходит вот уже шестой год, ее основная идея – дать возможность мальчикам и девочкам, начиная с дошкольного периода и до средней школы, ознакомиться с рынком труда и разнообразием профессий.

Открытие состоялось в 5-й средней школе им.Дружеского призыва. В школьном зале собрались учащиеся разных школ вместе с педагогами – консультантами по карьере. На мероприятии "Час вдохновения" к молодежи обратился рэпер Арстарул Смирус, который до этого был известен как Густаво. Он предложил участникам расслабиться, познакомиться, а затем пригласил на сцену певца Ренара Кауперса и задал ему вопрос: "Что тебя вдохновляет?" Р.Кауперс поведал о своих школьных годах, о том, как группа друзей создала ансамбль, который мы теперь знаем под названием "Прата ветра".

В рамках недели карьеры проходят разные мероприятия как в учебных заведениях, так и за их пределами. Уже сейчас в торговом центре "Остмала" можно ознакомиться с выставкой работ воспитанников "Под шапкой профессии" лиепайских дошкольных образовательных заведений, в ходе подготовки которой дети создали шапки разных профессий. Также городские выставки и предприятия посещают как воспитанники детсадов, так и ученики. С производственными процессами мальчиков и девочек знакомят предприятия Лиепайской СЭЗ – ООО "Expedit Baltic" и ООО "Енсен метал". Состоятся также творческие мастерские в структурном подразделении "Лауминя" детско-юношеского центра и в Лиепайском училище музыки, искусства и дизайна.

На мероприятии Лиепайской 15-й средней школы им.О.Калпакса "Примерь профессию" школьники в мастерских ознакомятся с разными профессиями и побывают в роли представителей определенных профессий. Одним из традиционных мероприятий будет чемпионат по быстрому вязанию "Вяжи быстро!", который проводится в 10-й средней школе им.Я.Чаксте.