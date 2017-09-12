Вентспилсчане встречаются в анфиладе

Ключевые слова liepājas muzejs | izstāde | Tikšanās anfilādē | выставка | музей

В Лиепайском музее группа вентспилских художников открыла совместную выставку "Встреча в анфиладе". Выставочный зал заполнен выполненными в разных техниках работами 19 авторов.

Творческую дуэль вентспилских и лиепайских художников в 2011 году начали лиепайчане. Затем последовал ответный визит вентспилсчан в 2012 году, и обмен выставками между этими городами продолжается. В третьей выставке группы вентспилских художников в Лиепае со своими работами участвуют Елена Барановская, Алдис Бирзниекс, Рита Блажевица, Сармите Цауне, Санта Далбе, Ингрида Гелзе-Озолиня, Владимир Илибаев, Лаймдота Юнкара, Моника Калниня, Эдвин Круминьш, Янис Купчс, Синдия Мачтама, Борис Моисеев, Лива Озолиня, Зиле Озолиня-Шнейдере, Малда Порниеце, Иева Рупенхейте, Иева Спридзане и Паул Спридзанс. Многие из них связаны с Лиепаей тесными узами.

"На выставке представлены созданные в последние годы работы вентспилсчан, представлены разные техники и жанры, – рассказала художница, руководитель группы коллег Лаймдота Юнкара. – Молодых у нас мало, они уезжают, и мы, несмотря на 70-летний возраст, трудимся весьма плодотворно". Госпожа Лаймдота указала, что некоторые ведущие авторы регулярно проводят серьезные персональные выставки как в Латвии, так и за ее пределами.

Выставку оформил Лиепайский музей, вентспилсчане только привезли свои работы, – пояснила Л.Юнкара, отметив, что оформление экспозиции в выставочных залах в крыле спальни музея ей нравится. Помещения определили название выставки – "Встреча в анфиладе". "Потому что залы находятся в анфиладе", – пояснила художница. Ведь анфилада – это ряд помещений, которые между собой соединяют двери, находящиеся на прямой линии друг за другом. "И встретились мы не в шутку. Встретились с лиепайчанами и сами между собой, ведь в повседневности не так часто видимся", – рассказала госпожа Лаймдота.

На открытии выставки "Встреча в анфиладе" было еще одно важное событие – группа вентспилских художников представила буклет, издание "Вентспилские художники", в котором на фотографиях и в текстах сконцентрирована работа группы за последние 20 лет. "Это мы с любовью сделали совместными усилиями", – об издании сказала его главный составитель Л.Юнкара.

Выставка вентспилских художников в Лиепайском музее открыта до 1 октября.