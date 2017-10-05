Вечером в среду в Олимпийском центре на торжественном мероприятии состолась церемоня вручения педагогам и школам города наград качества в образовании.
Вручили призы качества в образовании
05.10.2017
Ключевые слова skolas | izglītības pārvalde | izglītības iestādes | kvalitātes balva | школы | образование | награды
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Вручили призы качества в образовании
Вечером в среду в Олимпийском центре на торжественном мероприятии состолась церемоня вручения педагогам и школам города...
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