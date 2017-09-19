Чтобы обеспечить удобное пользование порталом и улучшить функциональность, мы используем файлы cookie. Продолжив смотреть эту страницу, Вы соглашаетесь на сохранение файлов cookies в памяти вашего электронного устройства. Продолжить Больше информации

Вторник, 19. сентября

+15°C
Ветер: R 9.5 м/с
Laika ziņas Liepājā

Именины: Muntis, Verners

"Все, что объединяет, хорошо"

Ключевые слова tautu draudzības ugunskurs | костер дружбы народ | костер

В субботу пополудни концертный сад "Пут, веини!" красочным сделали национальные костюмы семи народов. Там был зажжен костер дружбы народов, который уже третий год собирает вместе действующие в Лиепае общества национальных культур.

"Мы приходили сюда все три года, и нам здесь очень нравится", – с улыбкой говорит руководитель литовского общества "Рута" Станислава Биезиня во время подготовки к шествию в концертный сад. В этот раз участие принимают шесть обществ культуры – польское общество "Ванда" и его ансамбль "Бурстинки", "Рута" и ансамбль "Сеноляй", белорусское общество "Мара" и "Павлинка", ассоциация немецких обществ "Немецкий дом", украинское общество "Свитанок", русскую культуру представляет мультинациональный центр культуры "Унисон" и ансамбль "Ярило". Каждое общество взяло с собой друзей, какой-нибудь коллектив латышской культуры, чтобы вместе выступать. Участницы "Руты" говорят, что в Лиепае это самое впечатляющее мероприятие такого вида, к тому же организован лучше, чем в других местах Латвии, даже лучше проводимых в Риге.

Перед концертом участники обществ сделали еще одно хорошее дело – в начале ул.Бривибас посадили семь лип, дополнив начатый в прошлом году ряд деревьев.

На участников шествия там же, в конце ул.Пелду, смотрели заинтересованные лиепайчане. "Молодцы, это же прекрасно, когда люди поют, – по-русски сказали две дамы. – Это дает смысл жизни". По их мнению, "очень хорошо, супер", когда вместе собираются люди разных национальностей. "Все, что объединяет, хорошо. А все, что направлено к расколу, плохо", – дополнили дамы друг друга.

"Это нас очень сблизило, теперь мы знаем, что происходит в каждом обществе", – подтвердила представитель организаторов – руководимого Ритой Розентале польского общества "Ванда" Эгита Клюева. Это не только концерт – до субботнего мероприятия общества собрались вместе, поговорили о том, как каждому из них живется и чем будут заниматься впредь. "Возможно, сотрудничество нужно продолжать, а не ограничиваться только таким костром. Появились разные идеи. Как они осуществятся, еще не знаем", – сказала она.

Такой костер проводится раз в год, а общества и их музыкальные коллективы встречаются и по другим случаям, – рассказала руководитель мультинационального центра культуры "Унисон" Екатерина Цема. "Только жаль, что нет массовости", – указала Э.Клюева. В общинах трудности возникают главным образом со сменой поколений, не удается привлечь молодежь. Исключением является "Унисон", в котором выступают дети и внуки взрослых участников.

"В мире многое объединяет людей. В том числе спорт, но больше всего, кажется, объединяет культура, – на открытии мероприятия в своем обращении к присутствовавшим сказал депутат Лиепайской думы Вилнис Витковский. – На языке культуры можем разговаривать во всем мире". Поэтому он желает, чтобы в этот раз и на других мероприятиях все "могли бы вместе петь, беседовать и понимать друг друга возле костра".

Песни вокруг костра звучали на разных языках. Объявление программы и частично взаимное общение велось на двух языках – латышском и русском.

  • Комментарии (0)
  • 0
  • 0
  • 0
+ просмотреть все Осталось символов: 500

Добавить комментарий

Портал liepajniekiem.lv не несет ответственности за добавленные к статьям комментарии. Призываем соблюдать толерантность, рамки приличия и обходиться без грубости.

На портале запрещено размещать:
- Неэтичные, грубые комментарии, комментарии, которые предоставляют лживую информацию,
- Комментарии, которые противоречат законодательству ЛР,
- Комментарии, расистского характера и разжигающие этническую нетерпимость,
-Информацию коммерческого характера или любого рода рекламу и агитацию.

В случае несоблюдения правил, liepajniekiem.lv имеет право удалять комментарии, закрывать доступ к комментариям и сообщать правоохранительным органам.

Внимание!!!
Чтобы снизить возможности на портале манипулировать мнением и настроением комментаторов, комментарии, авторы которых участвуют в дискуссиях под разными никами, будут выделены серым цветом. Так как этот процесс технический, то возможны ситуации, при которых окрашенные комментарии могут быть не от одного автора, или же неокрашенные комментарии могло писать одно и то же лицо.

+ просмотреть все

Галереи

Saistītās ziņas

Pamanīji neatbilstošu saturu? Būsim pateicīgi, ka par to informēsi mūs!