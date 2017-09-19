Ключевые слова tautu draudzības ugunskurs | костер дружбы народ | костер

В субботу пополудни концертный сад "Пут, веини!" красочным сделали национальные костюмы семи народов. Там был зажжен костер дружбы народов, который уже третий год собирает вместе действующие в Лиепае общества национальных культур.

"Мы приходили сюда все три года, и нам здесь очень нравится", – с улыбкой говорит руководитель литовского общества "Рута" Станислава Биезиня во время подготовки к шествию в концертный сад. В этот раз участие принимают шесть обществ культуры – польское общество "Ванда" и его ансамбль "Бурстинки", "Рута" и ансамбль "Сеноляй", белорусское общество "Мара" и "Павлинка", ассоциация немецких обществ "Немецкий дом", украинское общество "Свитанок", русскую культуру представляет мультинациональный центр культуры "Унисон" и ансамбль "Ярило". Каждое общество взяло с собой друзей, какой-нибудь коллектив латышской культуры, чтобы вместе выступать. Участницы "Руты" говорят, что в Лиепае это самое впечатляющее мероприятие такого вида, к тому же организован лучше, чем в других местах Латвии, даже лучше проводимых в Риге.

Перед концертом участники обществ сделали еще одно хорошее дело – в начале ул.Бривибас посадили семь лип, дополнив начатый в прошлом году ряд деревьев.

На участников шествия там же, в конце ул.Пелду, смотрели заинтересованные лиепайчане. "Молодцы, это же прекрасно, когда люди поют, – по-русски сказали две дамы. – Это дает смысл жизни". По их мнению, "очень хорошо, супер", когда вместе собираются люди разных национальностей. "Все, что объединяет, хорошо. А все, что направлено к расколу, плохо", – дополнили дамы друг друга.

"Это нас очень сблизило, теперь мы знаем, что происходит в каждом обществе", – подтвердила представитель организаторов – руководимого Ритой Розентале польского общества "Ванда" Эгита Клюева. Это не только концерт – до субботнего мероприятия общества собрались вместе, поговорили о том, как каждому из них живется и чем будут заниматься впредь. "Возможно, сотрудничество нужно продолжать, а не ограничиваться только таким костром. Появились разные идеи. Как они осуществятся, еще не знаем", – сказала она.

Такой костер проводится раз в год, а общества и их музыкальные коллективы встречаются и по другим случаям, – рассказала руководитель мультинационального центра культуры "Унисон" Екатерина Цема. "Только жаль, что нет массовости", – указала Э.Клюева. В общинах трудности возникают главным образом со сменой поколений, не удается привлечь молодежь. Исключением является "Унисон", в котором выступают дети и внуки взрослых участников.

"В мире многое объединяет людей. В том числе спорт, но больше всего, кажется, объединяет культура, – на открытии мероприятия в своем обращении к присутствовавшим сказал депутат Лиепайской думы Вилнис Витковский. – На языке культуры можем разговаривать во всем мире". Поэтому он желает, чтобы в этот раз и на других мероприятиях все "могли бы вместе петь, беседовать и понимать друг друга возле костра".

Песни вокруг костра звучали на разных языках. Объявление программы и частично взаимное общение велось на двух языках – латышском и русском.