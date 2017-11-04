Хоккеисты "Лиепая/Optibet” на своей площадке принимали команду "Призма", и одержали победу со счетом 3:0 (2:0, 0:0, 1:0), прервав, таким образом, серию из двух поражений.
Всухую разгромили "Призму"
04.11.2017
Ключевые слова hokejs | liepāja/optibet | хоккей | Лиепая/Оптибет
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